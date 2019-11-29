Со дня приобретения Туркестаном статуса областного центра этот древний город превратился в большую стройплощадку.

В настоящее время в Туркестане ведется строительство 29 объектов, в том числе 17 объектов возводят в новом административно-деловом центре.

Из них семь планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Но не смотря на то что работа не затихает ни на минуту рост административных зданий остаётся не заметным для горожан.

Строящиеся объекты надёжно укрыты красочными ограждениями. Как признаются туркестанцы, такая маскировка объектов их не раздражает и они даже видят в этом свои плюсы. В конце концов, сегодня Туркестан — это одна большая строительная площадка, поэтому даже в таком состоянии она должна иметь презентабельный вид.

Кроме того вдоль дорог в духовной столице ставят небольшие заборчики, они отгораживают зеленые насаждения и придают облику города, его дорогам стройный вид. Строгая геометрия Туркестану только на пользу.

Впрочем, впервые о том, что стройплощадки должны быть огорожены приятным и опрятным забором, а не отходами строительства, чиновники стали говорить в Шымкенте. Именно тогда пошла мода делать заборы-баннеры. Так что Туркестан в этом плане не впереди планеты всей.

Данияр Худайбергенов