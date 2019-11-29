В каком городе РК самая дорогая электроэнергия

Цены на электроэнергию в октябре 2019 года с учётом инфляции в среднем по РК выросли за месяц на 0,7%.

Рост был обусловлен, в частности, тем, что с 1 октября 2019 года увеличило цены на электроэнергию ТОО «Шыгысэнерготрейд» в Восточно-Казахстанской области*. Ранее повысились цены и в Западно-Казахстанской области, где ТОО «Батысэнергоресурс» вернуло прежние тарифы**.

Индекс потребительских цен на электроэнергию в октябре 2019 года в ВКО составил 104,9% к прошлому месяцу, в ЗКО — сразу 110,8%.

В остальных регионах в октябре 2019 года тарифы на электроэнергию остались без изменений, но уже с 1 ноября в Алматы и Алматинской области повысило цены на электроэнергию ТОО «АлматыЭнергоСбыт»*.

В среднем по Казахстану в октябре стоимость электроэнергии, в зависимости от объёмов её потребления и использования электрических плит, выросла по сравнению с сентябрём на 1–1,5%.

Рост тарифов в среднем по РК произошёл, в частности, за счёт увеличения цен на электроэнергию в Уральске, Усть-Каменогорске и Семее.

* informburo.kz

Стоимость электроэнергии как для населения, использующего электрические плиты, так и для тех, кто их не использует, в Уральске выросла сразу на 10,7–10,8% в зависимости от объёмов потребления. В городах ВКО — Усть-Каменогорске и Семее — рост цен значительно варьируется в зависимости от объёмов потребления: 1-й уровень — на 3,8%, 2-й уровень — на 7%, 3-й уровень — на 6,9%.

Самые высокие тарифы на электроэнергию для населения, использующего электроплиты, среди крупных городов и мегаполисов страны в октябре были отмечены в Алматы (аналогичные тарифы здесь и для населения, использующего электроплиты): 1-й уровень — 1653 тг, 2-й уровень — 2137 тг, 3-й уровень — 2671 тг кВт⋅ч. Высоки цены и в Костанае: 1-й уровень — 1525 тг, 2-й уровень — 1868 тг, 3-й уровень — 2335 тг за 100 кВт⋅ч.

Самые высокие тарифы на электроэнергию для населения, не использующего электроплиты, также наблюдаются в Алматы. Электроэнергия дорога и в Костанае: 1-й уровень — 1488 тг, 2-й уровень — 1868 тг, 3-й уровень — 2335 тг за 100 кВт⋅ч.

Если по объёму потребления электроэнергии 2-го и 3-го уровня в Алматы самые высокие тарифы за электроэнергию с использованием и без использования электроплиты, то по объёму потребления 1-го уровня финцентр уступает городу Актау, где стоимость электроэнергии достигает 1729 тг за 100 кВт⋅ч. Однако уже в ноябре в Алматы могут быть самые высокие тарифы и по объёму потребления электроэнергии 1-го уровня.