В Казахстане установят единые размеры выплат ветеранам к 75-летию Победы

В Үкімет үйі под председательством заместителя премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации подготовки и проведения в Республике Казахстан 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Zakon.kz.

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Мурат Бектанов представил информацию о проекте Плана соответствующих мероприятий.

В частности, в юбилейный год Победы запланировано:

проведение военного парада;

поисковых работ по выявлению неучтенных захоронений и непогребенных останков воинов-казахстанцев, погибших в годы ВОВ;

участие ветеранов в мероприятиях, проводимых на территории стран СНГ;

оказание социальной помощи ветеранам;

вручение юбилейных медалей;

организация культурно-массовых мероприятий.

Всего проектом Плана предусмотрена реализация 67 мероприятий.

Бердибек Сапарбаев отметил необходимость организации в каждой области работы региональных комиссий по подготовке к празднованию юбилея Победы.

Кроме того, вице-премьер поручил Министерству труда и соцзащиты населения проработать с акиматами и Центральным советом РОО «Организация ветеранов РК» вопрос установления одинаковых сумм единовременных выплат ветеранам и инвалидам ВОВ к 75-летию Победы.

— Чествование ветеранов ВОВ, тружеников тыла, казахстанцев, выполнивших историческую миссию и внесших вклад Победу над фашизмом, является задачей общегосударственного масштаба. Наши усилия необходимо направить на обеспечение их всесторонней поддержки. Ни один ветеран не должен остаться без внимания и заботы, — отметил Б.Сапарбаев.

Подводя итоги совещания, вице-премьер подчеркнул, что все мероприятия юбилея Победы должны быть направлены на обеспечение общественно-политической стабильности в стране, консолидации общества вокруг политики Первого Президента РК – Елбасы и главы государства, укрепления чувства патриотизма у молодого поколения.

В заседании МВК также приняли участие представители министерств обороны, внутренних дел, финансов, труда и социальной защиты населения, Центрального совета РОО «Организация ветеранов РК» и других заинтересованных госорганов, а также заместители акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.