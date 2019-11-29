Сегодня в городской Службе центральных коммуникаций первый заместитель руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Шымкент Т. Серикбаев и руководитель проектного офиса «Шымкент-адалдық алаңы» Ерасыл Толебаев провели брифинг.

В ходе брифинга Т.Серикбаев рассказал о новшествах, внесенных в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции».

«Согласно новой редакции Закона, первый руководитель обязан подавать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного», — сообщил Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по городу Шымкент.

По его словам, отныне политические государственные служащие, а это министры и их заместители, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, акимы районов обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления.

Также, он разъяснили, какие лица понимаются под непосредственными подчиненными.

Более того, подписанным Главой государства законом вводится обязанность руководителей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений в трудовом коллективе. Невыполнение или ненадлежащее выполнение этой обязанности влечет дисциплинарную ответственность руководителя.

В ходе брифинга руководитель проектного офиса Е.Толебаев «Шымкент-адалдық алаңы» остановился на работе проектного офиса. По словам Ерасыл Толебаева одним из новшеств стал ежемесячный прием граждан на площадке Проектного офиса, акимом города.

Проектным офисом «Шымкент – адалдық алаңы» совместно с Антикоррупционной службой Шымкента и акиматом проводится работа по повышению прозрачности государственных органов. В настоящее время по городу Шымкент в формате open space функционируют 32 учреждения.

Более 100 первых руководителей государственных учреждений «передислоцированы» на первые этажи зданий, до конца года в данный формат работы перейдут все учреждения здравоохранения и образования.

Также реализуется проект «Саналы Ұрпақ», «Адал ұрпақ» где ведется работа по формированию всеобщего неприятия коррупции в сфере образования и среди молодежи.

В сфере полиции Проектный офис реализует план об открытости и подотчетности органов внутренних дел. Результатами данной работы стало открытие прозрачных следственных кабинетов, а также во всех городских управлениях ДП заработали «фронт офисы» для граждан.

Более того, начальником Департамента полиции г. Шымкент адресовано официальное требование к личному составу, при остановке нарушителя правил дорожного движения, наряду с объяснением причин его остановки, требование дополнительно обязывает сотрудника патрульной полиции предупредить водителя об ответственности, установленной законом, за дачу или предложение взятки сотруднику полиции.

Наряду с этим, организована системная деятельность совместно с дорожными полицейскими по проведению профилактических мероприятий среди личного состава МПС и автолюбителей, с распространением специальных брошюр «Адалдық жолында», в эти акции вовлечены представители СМИ, блогеры и общественники.

Реализуется проект «Открытый микрафон», который стал социальным лифтом между госорганом и общественностью. Здесь в ходе дискуссий поднимаются социально-значимые проблемы для Шымкента с выработкой решений, нацеленных на эффективные результаты» — сообщил Толебаев.

Также, он рассказал о Школах добропорядочности открытых в 8 средних школах, в 5 ВУЗах и в 3 колледжах. В Шымкенте стартовал новый волонтерский проект «Акселератор добра» в рамках движения «Ізгілік елшісі». Целью проекта является культивирование в обществе принципов добропорядочности и честности, совершения добрых дел, подвигов, а также таких простых жизненно важных поступков, как помощь людям. Общественный проект «Акселератор добра» открыт в ЮКГУ им. М.Ауезова.