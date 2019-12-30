В этом году руководство Торговой сети IZUMI подарило праздник круглым отличникам, активистам вторых классов из ближайших районов города. Поощрили ребят за учебу веселыми выступлениями Снежинок, подарками от Дедушки Мороза и Снегурочки.

А еще от сети IZUMI детям подарили фирменные рюкзаки.



В IZUMI это не первый праздник, такие утренники проводят уже второй год. В будущем волшебники IZUMI планируют охватить еще больше отличников.

Надежда Гаврилина, ассистент руководителя торговой сети IZUMI отмечает:

«На протяжении более 20 лет мы принимаем участие в благотворительных акциях и хотели бы выразить благодарность нашим покупателям, руководство торговой сети старается почаще дарить улыбки и подарки детям. В IZUMY уверены, что счастливые дети — залог нашего успешного будущего. Ведь в любой акции, проводимой этой популярной сетью, присутствует частичка души каждого покупателя.

И от лица руководства хотелось бы сказать: Покупайте товары в IZUMY и мы будем дарить счастье вместе.

Торговая сеть IZUMI в преддверии Нового года, радует не только детей, но и своих покупателей. Сейчас во всех магазинах сети действуют новогодние скидки до 50 %. Это отличный шанс приобрести качественный подарок своим родным и близким за отличную цену.

Поможет ТС IZUMI и тем, кто затрудняется в выборе подарка. Решением станут сертификаты на покупку товаров в Изуми на сумму от 5000 тенге до 100 000 тенге.

Галина Троцан