Причиной отключения жителей поселка Мырзакент и 10 промышленных предприятий от голубого топлива стало повреждение газопровода.

«4 декабря в 16 часов 02 минуты поступило сообщение от диспетчера Атакентского РГХ З.Кенжебаевой З. о том, что при проведении земляных работ (при пахоте земли) без согласования, неизвестной спецтехникой был поврежден подводящий подземный ПЭ газопровод высокого давления от ГРС Мактаарал до поселка Мырзакент. Сотрудники аварийной службы закрыли задвижку на отводе к п. Мырзакент. От системы газоснабжения отключены две ГРП-2 ед, 61 коллективный ШРП, — 2236 абонентов частного сектора и 41 ед. КПБ и 10 промышленных предприятий. Газопровод находится на балансе ЖКХ. Спецтехника скрылась с места происшествия. На место происшествия вызваны сотрудники Атакентского РОВД».

На месте проводятся ремонтные работы.