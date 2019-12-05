Министерством труда и социальной защиты населения РК создана комиссия по расследованию группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в Кызылординской области с работниками ряда частных компаний.

В настоящее время на месте происшествия работает Главный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов, который выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

Трагическое происшествие произошло 3 декабря т.г. в 85 километрах от г. Кызылорда на автодороге «Кызылорда-Кумколь». Водитель пассажирского автобуса марки «NEOPLAN», перевозивший работников ТОО «Саутс-Ойл», ТОО «Ақжол Транс Сервис», ТОО «Понтос — Береке», ТОО «Милтон», возвращавшихся с вахты в г. Шымкент, не справившись с рулевым управлением, предположительно из-за сложных погодных условий (гололед) допустил опрокидывание транспортного средства.

На момент ДТП в автобусе находились 34 работника вышеуказанных предприятий и 2 водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия 8 человек погибли. Работники, получившие травмы различной степени тяжести, были доставлены в Кызылординскую городскую больницу и областной медицинский центр для оказания им медицинской помощи.

Расследование по факту ДТП продолжается.