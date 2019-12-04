В одном из кафе Шымкента, которое расположено на пересечении улиц Байтурсынова и Рыскулова, обнаружен труп мужчины. Им оказался житель Туркестанской области.

Как стало известно хозяйка кафе в данное время находится далеко за пределами Шымкента, а само заведение уже длительное время не работает. Правда летом в нем делали ремонт, но до открытия дело так и не дошло.

По словам хозяйки магазина, который расположен рядом с кафе, здание облюбовали люди без определенного местожительства. Бывали и кражи из ее торговой точки, поэтому она периодически заглядывала в пустующее кафе. Сегодня вошла в помещение около четырех часов дня и обнаружила там бездыханное тело мужчины.

Как выяснилось, мужчина был убит. На вид ему лет сорок. На заднем дворе кафе был обнаружено предполагаемое орудие преступления — нож со следами крови.

«4 декабря текущего года в дежурную часть Управления полиции Аль-Фарабийского района поступило сообщение от жительницы города о том, что она обнаружила в пустующем помещении труп мужчины примерно 30-35 лет.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 «Убийство» УК РК.

Личность мужчины установлена. Им оказался житель Туркестанской области.

В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы», сообщили в ДП Шымкента.

Шакир Умаров