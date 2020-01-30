Более сотни дехкан Мактааральского района до начала посевной погрязли в долгах. Все потому, что посредник, продающий горячую воду, необходимую для промывки почвы от соли, взвинтил цены.

Если отпускная цена воды от ГКП «КазСушар» на один гектар составляет 1400 тенге, то к дехканам она доходит по три тысячи. Люди, которые живут сельским хозяйством, говорят — не то что, сеять, они не в состоянии даже поля промыть.

Чтобы хоть что-то вырастить на солончаках Мактаарала, необходимо тщательно промывать почву. Только тогда здесь можно посадить дыни, арбузы, кукурузу. Но в этом году для многих дехкан района статья расходов на промывку почв стала неподъемной. Посредники, покупающие воду у поставщика по 1400 тенге на гектар, дехканам продают уже по три тысячи.

Бердибек Мырзаев, дехканин: — Это в прошлом году началось. Тогда они подняли стоимость до 2,5 тысяч. В этом году уже до трех тысяч. А весной, говорят, еще подорожает на 900 тенге. Они объясняют это амортизационными расходами, говорят, что и зарплаты они должны платить. Упрекают нас, мол, вы же подписали договор.

Больше всего недовольны дехкане кооперативами «Таза су» и «БейбарысАгро». Говорят, только и знают, что с более 500 дехкан деньги собирать и больше ничего не делают, даже арыки не прочищают. А с несогласными разговор короткий: оставляют без воды. По словам дехкан, кооператив на контакт не идет.

И, похоже, это правда.

Потому что журналистам, которые приехали узнать причину повышения стоимости воды, сначала не открывали дверь, а после и вовсе не стали разговаривать. В районе около 20 кооперативов, оказывающих различные услуги крестьянам. Многие отпускают воду крестьянам из расчета по 2000 тенге на гектар. Крестьяне неоднократно просили предприятие ГКП КазСушар отпускать им воду напрямую, без посредников. Но, по их словам, руководство предприятия на стороне кооператоров.

Абсамат Аманбаев, дехканин: — Когда приходишь в «Қазсушар» и говоришь – отпустите мне воду по госцене – 1400 тенге, они отвечают – нет. Берите, мол, воду у тех или тех, в общем, у кооперативов. А у них цена намного выше. Летом вообще по 4,5 тысячи будут отпускать.

Дехкане ждали руководство предприятия КазСушар более часа. Но с ними встретился юрист, который встал на защиту предприятия. По его словам, Казсушар никого не обижает.

Серик Танирбергенов, юрист Мактааральского районного отдела КГП «Қазсушар»: — Эти люди вышли из одного кооператива, чтобы создать отдельный. Хорошо, пусть организуют и приходят с документами. Но прямо сейчас начался водный сезон. Вы же знаете, пока они зарегистрируют свой кооператив, этот сезон промывки почвы может закончиться. Они попросту могут остаться без воды.

Сейчас дехкане, вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой, вынуждены мыкаться между предприятием Казсушар и кооперативами. Они надеются, что прокуратура и антимонопольный комитет заинтересуется этой проблемой Мактаарала.

Саида Турсуметова