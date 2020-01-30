Шымкентский народ, побывавший на отчетных встречах акимов районов, недоумевает: что у нас творится с местной исполнительной властью? Сплошь новые акимы.

Из четырех акимов районов города – два новых, другой – всего полтора года проработал на должности акима этого района и только один – во главе Енбекшинского района – «старенький», читай – опытный, компетентный, профессиональный.

Ну ладно, эти хоть отчитались перед народом. А вот прежний аким города даже до отчетного выступления не доработал, не успел… За три с небольшим года в Шымкенте уже пятый градоначальник. Все-таки надо серьезнее относиться к кадровым вопросам. Ведь Шымкент не какая-нибудь провинциальная окраина, а город республиканского значения.

Такая кадровая чехарда отражается в первую очередь на качестве работы. Вот вам яркий пример, о нем сообщается на сайте otyrar.kz. За пять лет существования в Каратауском районе Шымкента поменялось четыре акима. Завершающая отчетная встреча состоялась 24 января. Аким этого района отчитывался перед жителями дачного массива «Кайнарбулак». На встрече с населением разговор шел эпизодически на повышенных тонах. «Спустя рукава работает администрация, вы который у нас аким? Хотите я вам скажу? 10-й!» – возмущена одна из жительниц дачного массива.

Жителям Каратауского района надоело на каждом ежегодном отчете видеть нового акима. Люди возмущены: чиновники так часто меняются, что не успевают решать проблемы народа.

«В 2013 году аким отчитался перед республикой, что мы подключены к газу. Я с 2000 года на даче живу, и каждый год, то в 2010, то в 2013, то вот сейчас, вы переносите на 2023 год (подключение к газу – прим. редактора)», – возмущается горожанка.

Люди говорят, что проблемы с инфраструктурой здесь были и остаются. Зато ежегодно чиновники отчитываются о проделанной, по их словам, работе. Вот только позитивных изменений каратаусцы пока не видят.

«Мы с вами детально, открыв карту, согласовали, как и что будем делать, жители даже согласились отойти один метр от забора, чтобы установить эти газопроводные линии. Все председатели согласились с этим. Если я вам скажу, что газ завтра будет, это же неправда. Я вам реально дал цифры. Когда и что будет подключено», – сказал аким Каратауского района Абзал Аликулов.

После выступления Абзала Аликулова выяснилось, что не все сидящие в зале поняли слова акима. «Тут находится и русскоязычное население, я, например, ничего не могла понять, так донесите до наших ушей, чтобы мы могли прослушать, что вы сделали, какую работу провели», – возмутилась жительница района.

Чиновник со сцены заявил, что переводить свой отчет на русский язык не будет. Вместо этого он посоветовал жителям учить казахский язык. «Я не националист и не шовинист, но вы жители нашего города, жители Казахстана, и вы должны хотя бы, не литературным, но на бытовом уровне казахский язык знать. Я не могу весь текст вам перевести дословно, и за 25 минут заново сказать», – парировал райглава.

На вопросы и жалобы горожан аким Каратауского района ответил, что все проблемы со временем будут решены.

К слову, в прежние года (но только не в этот!) с тезисами отчетов акимов всех четырех районов города за работу в предыдущий период можно было бы ознакомиться на официальном сайте акимата города Шымкента shymkent.gov.kz. В этом году этих тезисов там не было и нет. Их можно было прочесть только в городских газетах, на их сайте и на сайте otyrar.kz. Я помню времена, когда организаторы за полчаса до начала встречи раскладывали на спинках кресел номера газет с тезисами акимов. Теперь всего этого не стало. Да, есть интернет, но в обращении с ним силен не каждый взрослый. И не факт, что молодежь, которая на «ты» с интернетом, будет зачитываться этими тезисами…

Вообще, в работе современных управлений, отделов гор- и райакиматов удивляет отсутствие у госслужащих чувства ответственности. Перед кем? Перед народом, перед своей командой, наконец, перед Родиной, как бы высокопарно это не звучало. Нет у них этого. Это стало уже сродни анахронизму. Нет преемственности, последовательности. Создается впечатление, что кругом одни временщики. Раньше служащий прежде, чем взобраться на Олимп власти, занять какую-либо солидную, ответственную должность, был просто обязан пройти все ступени роста – рабочая специальность, учеба в колледже, в вузе, на курсах повышения квалификации, затем – инструктор, специалист, главный специалист, завотделом, руководитель и т. д. А сегодня такую, а то и покруче карьеру можно сделать за год-другой. И не важно, кем ты трудился на старте, хоть каменщиком, хоть 10 лет официантом…

… Все забывается и все повторяется. Почти пять лет назад, весной 2015 года на 16-м съезде партии «Нур Отан», где речь шла о возможных реформах системы управления государством и о том, что на высокие посты должны и обязаны претендовать не только родственники и знакомые высокопоставленных чиновников, глава государства нелестно отозвался о некоторых госслужащих: «Как черт из табакерки выскакивает и сразу назначается мастером и министром, а потом считаем, почему так произошло? У него нет жизненного опыта…»

Хорошие специалисты, профессионалы – всегда редкость, всегда нарасхват. Очень хочется, чтобы в структурах власти таких было большинство. Но будет ли? Вот в чем вопрос.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА