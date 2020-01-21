Родителям малышей пора задуматься: Казахстан занял 70-е место из 73 в рейтинге лучших стран для образования, и последнее — для воспитания детей, сообщает ranking.kz.

Дошкольное образование. III квартал 2019

Объём услуг, оказанных в РК в сфере дошкольного образования, в третьем квартале 2019 года составил 92,6 млрд тг, против всего 72,5 млрд тг годом ранее.

Из них 79,9% услуг (74 млрд тг) было оказано за счёт бюджета, ещё 19,7% (18,23 млрд тг) — за счёт самих родителей и опекунов дошколят, и лишь 0,4% (353,4 млн тг) — за счёт предприятий.

В региональном разрезе почти половина всех услуг в секторе пришлась на пять регионов.

В эту пятёрку ожидаемо вошли густонаселённые южные области: Туркестанская (11,8 млрд тг, против 10 млрд тг годом ранее), Алматинская (7,9 млрд тг, против 5,3 млрд тг) и Жамбылская (7,7 млрд тг, против 5,7 млрд тг); а также два крупнейших мегаполиса — Алматы (9,6 млрд тг, против 8 млрд тг в III квартале 2018-го) и Нур-Султан (7,5 млрд тг, против 5,8 млрд тг год назад).

Примечательно, что по данным портала Usnews.com, показатели Казахстана в вопросе образования и воспитания детей не радуют.

В рейтинге лучших стран для воспитания детей Казахстан занял последнее, 73-е место. Первые пять стран рейтинга — Дания, Швеция, Норвегия, Канада и Нидерланды. Рейтинг основан на глобальном опросе и ранжирует страны по восьми ключевым категориям:

• забота о правах человека;

• уважение к семье;

• гендерное равенство;

• общее ощущение счастья;

• возможность получать справедливые равные доходы;

• ощущение безопасности;

• развитое государственное образование;

• развитая система здравоохранения.

В рейтинге лучших стран для образования картина лишь немногим лучше: Казахстан занял 70-е место из 73, расположившись между Ливаном (69-е место) и Мьянмой (71-е). Здесь пятёрка лучших такова: США, Великобритания, Канада, Германия, Франция. Рейтинг составляется на основе глобального опроса, учитываются баллы по трём ключевым параметрам:

• наличие хорошо развитой системы государственного образования;

• планы жителей страны получить высшее образование;

• уверенность в том, что страна обеспечивает высокое качество образования.

Тем временем в 8 из 18 крупнейших городов Казахстана цены на посещение дошкольных учреждений выросли. Ещё в 7 городах стоимость услуг в секторе не изменилась за год, в двух — заметно сократилась.