В начале этого года в Чехии члены районного совета Прага-6, шумно посовещавшись, приняли решение о переносе памятника советскому полководцу Ивану Коневу, блестяще командовавшему Пражской операцией, в один из окраинных музеев города. А заодно и объявили о проведении конкурса на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году.

Президент Чехии Милош Земан в интервью сетевому ТВ-каналу журнала Blesk сказал, что памятник маршалу Коневу в Праге необходимо оставить на своем месте, а власовцы своими преступлениями никакого памятника в Чехии не заслужили. Более того, Милош Земан заявил, что ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии…

Другой факт – в начале сентября 2019 года в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина «освобождение» в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны, сообщили РИА Новости. В ведомстве призвали «не закрывать глаза» на «полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность Болгарии от процессов в развитых европейских странах». Это, как считают болгарские дипломаты, стало следствием действий Красной Армии, сражавшейся с нацистской Германией в Европе. Заявление ведомства прозвучало перед началом работы выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая открылась 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.

Павел Дятленко, кандидат исторических наук в интервью Регион.kg на вопросы на тему политических оценок Второй мировой войны ответил следующим образом: «Пересмотр истории и итогов Второй мировой войны нужен для ослабления и непризнания в качестве самостоятельного и независимого субъекта международной политики всего постсоветского пространства (и отдельных стран, его образующих) и является одним из инструментов продолжающегося геополитического противостояния, начавшегося сразу после окончания войны.

А на вопрос Регион.kg «С какой целью внедряются идеи фальсификации истории Второй мировой войны, вроде того, что СССР было таким же государством как гитлеровская Германия, или США сыграли решающую роль в падении фашизма?», историк Павел Дятленко ответил: «Нужно понимать, что политические режимы всех крупных держав в период перед Второй мировой войной и во время ее далеко не безупречны с точки зрения соблюдения прав, свобод человека и исполнения норм международного права. Примеров этому можно привести много, и в этом вопросе надо придерживаться предельной исторической объективности и сбалансированности.

Невозможно равнять между собой нацистскую Германию и СССР в силу фундаментальных различий их идеологий.

Фальсификация истории и итогов Второй мировой войны необходима по нескольким политическим причинам.

Во-первых, для обеспечения доминирования США в НАТО и в мире. Для устойчивости и привлекательности европейской интеграции желательна исключительно позитивная история взаимоотношений США и Европы, и европейских стран между собой. На фоне этого нацизм и фашизм, пронацистские правительства, партии в ряде европейских стран как в предвоенное, так и в военное время и даже в паре случаев в послевоенный период, Вторая мировая война с ее преступлениями против человечности, Холокостом и концлагерями, особая роль СССР в деле победы над гитлеровской Германией, решения Нюрнбергского процесса крайне неудобны и посему нежелательны для сохранения в истории и исторической памяти. К тому же для максимальной сплоченности нужен внешний враг, который может быть целью для переноса на него существующих взаимных исторических обид и претензий между европейскими странами.

Во-вторых, против СССР выдвигали и будут выдвигать различные политические обвинения для обоснования существования современной разделительной линии между ЕС и постсоветским пространством и стирания того факта, что именно советская армия вынесла основное бремя борьбы против нацистской Германии и ее союзников (а в их числе целый ряд европейских стран) и сумела их разгромить, освободив порабощенные Гитлером европейские народы. Непризнание этого факта направлено на обеление политики европейских стран и политических элит в предвоенные и военные годы, геополитическое дистанцирование России и постсоветского пространства от Европы, ослабление их независимости и позиций на международной арене.

В-третьих, всегда удобней и приятней изображать из своих стран и народов «жертву» «внешнего агрессора» (желательно в лице далекой и большой страны, а не одного из соседей и родственников по Европе) и не признаваться в том, что часть предков современных европейцев были участниками или пособниками в преступной деятельности нацистского режима. Ведь в части оккупированных нацистами стран существовали организации и движения коллаборантов, т.е. тех, кто по разным причинам сотрудничал с гитлеровской Германией и оккупационными властями. Были даже военные и полицейские части, набранные из коллаборантов, которые участвовали в боевых действиях на Восточном фронте против советских войск и в карательных акциях против движений Сопротивления в своих и других странах и против мирного населения. Причем часть из таких подразделений комплектовалась из числа добровольцев».

Третий факт. В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР, сообщил rbc.ru. Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками. На оборотной стороне монеты изображены флаги США, Великобритании и Франции, флага СССР среди них нет. Компания продает такие монеты за 39,99 долл. за штуку, следует из информации на ее сайте.

«После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу <…> Вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине победы во Второй мировой войне», – говорится в описании к монете.

На аверсе монеты изображены 33-й президент США Гарри Трумэн, генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший впоследствии 34-м президентом США.

ЗАБЫВШИМ ПРО НЮРНБЕРГСКИЙ ТРИБУНАЛ…

В июньском номере журнала «Международная жизнь» за 2019 год министр иностранных дел РФ Сергей Лавров написал следующее: «Наши недоброжелатели стремятся умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне. Представляют СССР если не как главного виновника войны, то как агрессора – наряду с фашистской Германией, муссируют тезисы о «равной ответственности». На одну доску цинично ставятся нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и освободительная миссия Красной армии. Возводятся монументы в честь пособников фашистов. В то же время памятники воинам-освободителям и захоронения павших бойцов в отдельных странах подвергаются осквернению и разрушению. Хотел бы напомнить: Нюрнбергский трибунал – а его решения стали неотъемлемой частью международного права – четко определил, кто стоял на стороне добра, а кто на стороне зла. В первом случае – это СССР, вознесший на алтарь Победы миллионы жизней своих сынов и дочерей, другие государства антигитлеровской коалиции. Во втором – режим Третьего рейха, страны Оси и их приспешники, в том числе на оккупированных территориях.

Однако в западную систему образования внедряются ложные трактовки истории. В ход идут мистификации, псевдоисторические теории, рассчитанные на принижение подвига наших предков. Молодежь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу благодаря высадке в Нормандии – менее чем за год до разгрома фашизма.

Мы свято чтим вклад в общую Победу всех союзников в той войне, считаем постыдными попытки вбить клин между нами. Но как бы ни старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить. Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха. Это факт.

Отвратительно выглядят нападки на сам День Победы, на само празднование великого подвига тех, кто победил в страшнейшей войне.

В Европе с ее пресловутой политкорректностью пытаются сгладить «острые исторические углы», подменить воинские почести победителям «нейтральными» примиренческими мероприятиями. Спору нет: надо смотреть вперед, но нельзя забывать уроки истории».

Об уроках истории на недавнем международном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме говорил и Президент РФ Владимир Путин: «Долг современных и будущих политиков – защищать доброе имя героев Второй мировой войны, отстаивать правду и справедливость». Об этом сообщается на сайте 1tv.ru/news.

Владимир Путин обратил внимание – разобщенность в мире снова высока, и это может привести к трагическим последствиям. Президент России предложил постоянным членам Совета безопасности ООН – это Россия, Китай, США, Франция и Великобритания – провести саммит для поиска общего ответа на новые вызовы.

Борьба за правду, за сохранение доброй памяти наших участников Великой Отечественной войны продолжается. В этой борьбе важен шаг, голос каждого, кто чтит героев, сражавшихся действительно РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.

Подготовила Фарида ШАРАФУТДИНОВА