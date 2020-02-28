Уважаемые жители Шымкента!

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент проводит прием потребителей совместно с субъектами естественных монополий и общественный прием потребителей с участием представителей филиала города Шымкент партии «Nur-Otan», Палаты предпринимателей города Шымкент НПП РК «Атамекен», местных исполнительных органов, общественных объединений.

Прием состоится 3 марта 2020 года с 15-00 до 18-00-часов по адресу: г.Шымкент, улица Диваева, 148, 2 этаж.

В связи с этим, Департамент приглашает принять участие жителей города Шымкент и иных заинтересованных лиц по проблемам коммунальных услуг.

Каждый желающий может получить разъяснение своих прав как потребитель и пути решения.

Справки по телефону: 8 (7252) 32-15-05.