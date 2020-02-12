Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 12.02.2020 года на должность первого заместителя прокурора города Шымкент назначен Сейдалиев Нуржан Акыпбекович.



Сейдалиев Н.А. родился 27.01.1973г. в селе Кенесшил Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Окончил юридический факультет Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Ясави.

Стаж службы в органах прокуратуры 16 лет.

Последнее место работы — прокурор Аль-Фарабийского района г. Шымкент.

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 12.02.2020 года на должность прокурора Аль-Фарабийского района г.Шымкент назначен Хандиллаев Канторе Мырзанович.



Хандиллаев К.М. родился 03.02.1978г. в городе Туркестан Южно-Казахстанской области.

Окончил юридический факультет Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Ясави.

Стаж службы в органах прокуратуры 20 лет.

Последнее место работы — прокурор Каратауского района г. Шымкент.

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 12.02.2020 года прокурором Енбекшинского района г. Шымкент назначен Мыктыбек Талгат.

Мыктыбек Т. родился 13.04.1975г. в г.Шымкент, Чимкентской области.

Окончил юридический факультет Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Ясави.

Стаж службы в органах прокуратуры 20 лет.

Последнее место работы — начальник управления прокуратуры города Шымкент.

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 12.02.2020 года на должность прокурора Каратауского района г. Шымкент назначен Айтишев Досымхан Аскербекович.

Айтишев Д.А. родился 24.09.1974г. в Мойынкумском районе Жамбылской области.

Окончил юридический факультет Казахского гуманитарно-юридического университета.

Стаж службы в органах прокуратуры 12 лет.

Последнее место работы — заместитель прокурора Каратауского района г. Шымкент.