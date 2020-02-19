Вы не забыли, что 2020-й год в Казахстане объявлен Годом волонтерства?

Официальное оживление, «движуха» по теме началось с середины второго месяца.

Ровно неделю назад, 12 февраля в Астане состоялось открытие Республиканского фронт-офиса волонтеров «Birgemiz» (в переводе «Мы вместе»). В нем принял участие Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Главе страны рассказали о работе новой организации. Как выяснилось, она будет консультировать и проводить общественный мониторинг волонтерских проектов, обучать и проводить популяризацию волонтерского движения по всей стране. Работа «Birgemiz» будет организована по принципу единой вертикали: «республиканский фронт-офис – 17 региональных центров поддержки волонтеров – 85 региональных координаторов».

У «Birgemiz» уже есть своя онлайн-платформа под названием «QQazvolunteer.kz�. Я уже заглянула в нее. Зарегистрировавшись в ней, можно попробовать свои силы в волонтерстве или же сообщить о том, где и кому требуется помощь. Сотрудники фронт-офиса будут координировать волонтерские проекты по всему Казахстану.

По данным организаторов, запуск проектов будет осуществляться через региональных координаторов из числа специалистов молодежных ресурсных центров, представителей гражданских центров, неправительственных организаций. Со временем на базе фронт-офиса будет работать единый call-центр для консультации населения по интересующим их вопросам волонтерства. Call-центр будет иметь единый бесплатный для населения номер для работы по всей республике. Как только определятся с его номером, мы обязательно сообщим его вам. К слову, фронт-офис Birgemiz расположен в столице нашей Родины на территории «ЭКСПО» в павильоне ArtHUB.

… Тема волонтерства – невероятно многогранна, она дарит надежду на проявление самых светлых чувств, поступков. Прислушайтесь к словам Касым-Жомарта Токаева, сказанным им в ходе этого мероприятия. «Бескорыстные поступки и добрые дела – это наша традиция, корнями уходящая вглубь веков, – сказал Президент. – Мы должны сохранить эту традицию. Протянуть другому руку помощи, помочь нуждающимся – это у нас в крови. У нашего народа есть замечательный обычай, объединяющий людей, – «асар», который не теряет своего значения в течение многих веков. Как говорят, груз, поднятый общими усилиями, легок. Объединять людей, служить народу – в этом и заключается ключевая цель волонтерского движения».

Согласитесь, то, что сегодня называют волонтерством, оно и раньше было в нашем народе. Тимуровское движение, шефство организаций, предприятий над детскими домами, домами престарелых и инвалидов, школами. Не случайно Глава государства напомнил, что в свое время казахи, несмотря на трудности и невзгоды, приютили многие этнические группы, которые были депортированы в Казахстан, делились с ними своим хлебом. «Волонтерство стало выражением высшей степени патриотизма, подкрепленного конкретными делами, – подчеркнул Касым-Жомарт Кемелович. – Любовь к Родине – это не громкие лозунги и пустые декларации, а ежедневный труд на благо народа, добрые дела по зову души. Это ежедневный труд, это состояние души, это обширные знания, высокая культура поведения…»

Глава государства убежден, что «Волонтерская деятельность играет важную роль в реализации реформ, модернизации всего государства. Своей деятельностью волонтеры вносят конкретный вклад в реализацию реформ. Через трудолюбие, открытость миру мы сможем построить новую экономику, которая будет базироваться на передовых технологиях и высокой производительности труда. Активное продвижение идей волонтерства, несомненно, будет способствовать формированию новой парадигмы мышления казахстанцев».

«Волонтерство в Казахстане постепенно принимает общенациональный масштаб, – считает Президент. – Добрые дела становятся неотъемлемой частью нашей культурной идентичности. Энергия добровольцев должна стать примером для каждого гражданина. Уверен, что ни один регион не останется в стороне от этой важной работы».

Есть ли такие волонтерские организации в Шымкенте? Есть! И, представьте себе, Президент отметил их в своем выступлении: «Сейчас в республике действует более 200 волонтерских организаций, в работе которых участвует около 50 тысяч активистов. Не отстает в этом отношении и Шымкент: у нас зародилось целое движение, связанное с идеей добродетельного города, при молодежном ресурсном центре работает группа молодых людей, которые организуют благотворительные акции и помогают нуждающимся горожанам. В городе действует филиал Клуба добряков, фонд бездомных животных «Пушистый ангел».

И вот самые свежие факты, о них мы узнали от директора шымкентской школы «Арофат» Розы Пак. «Когда я только услышала об объявлении 2020 года Годом волонтерства, я подумала, что надо будет организовать эту работу и в нашей школе, – сказала Роза Викторовна. – Этой работе в школах города уделяют огромное внимание. Как, скажем, и в 45-й гимназии, когда я работала директором. Волонтерская работа формирует личностные качества у детей через общественно-полезную деятельность. Здесь ничего не требуется лишнего. Ничего не надо покупать. Здесь нужны особые усердия, чтобы проявить милосердие.

В школе «Арофат» мы начали ее пошагово. Первое – мы объявили, что есть такой год волонтерства и что год этот будет у нас годом добрых дел и назвали нашу команду или нашу школу «Добрые сердца арофатовцев». Наметили примерный план дел. Первая акция – «Сделаем чистый город». Важно донести до каждого, что чисто не там, где не убирают, а там, где не сорят. И это нам нужно для здоровья. Вторая – мы провели воспитательно-профилактическую работу под названием «Сигарета не конфета, ты, подросток, помни это!» Третья – мы уже с февраля внедряем ее и, надеюсь, все годы, пока существует школа, у нас будет работать такой волонтерский проект, как шефская помощь своим одноклассникам в учебе, называется он «Помоги другу». Пока это все на сегодняшний день…»

Верю, что арофатовцы станут зачинателями не одной доброй акции. Мы продолжим эту тему и, конечно же, будем рады делиться с вами, уважаемые читатели новыми фактами милосердия, добрых дел, памятуя о том, что главное в них – бескорыстие.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА