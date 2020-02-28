В министерстве туризма Саудовской Аравии приняли решение о приостановлении выдачи электронных туристических виз гражданам ряда стран из-за распространения коронавируса, пишет NUR.KZ.

Меры были приняты в отношении 7 стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Согласно опубликованной информации, выдачу виз приостановили для жителей Китая, Японии, Сингапура, Республики Корея, Малайзии, Италии, а также Казахстана.

Как отмечает издание, в список попали государства, где большое число заразившихся.

Визы гражданам стран, в отношении которых ввели ограничения, не выдадут и по прилету.

При этом получившие ранее турвизы этих стран также не смогут ими пока воспользоваться, поскольку въезд в Саудовскую Аравию для них тоже будет закрыт.

Почему Республика Казахстан оказалась в данном списке, пока неизвестно.

Согласно официальной информации, в Казахстане еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Напомним, что в настоящий момент вирус-убийца был обнаружен в 46 странах мира. Число заразившихся за пределами КНР превысило 3,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии закрыли границу для желающих совершить хадж.