Погорельцы из Шымкента просят помощи у казахстанцев

До нового года осталось чуть больше 20 недель.

Об этом очень хорошо помнят в семье жителя Шымкента Мадинали Уткурбаева. Семья не простая – это погорельцы, которые мечтают встретить Новый год под крышей своего родного жилища.

В сгоревшем доме жили теща Мадинали, которую зовут Оразкуль Абдурахманова, ей 89 лет, она ветеран труда; сам Мадинали Бабаевич, ему 69 лет; его супруга Зульпаруза и их дети. Брак для главы семьи был поздним, поэтому дети еще совсем молодые, толком не встали на ноги.

…Беда, а точнее, пожар случился в их доме №373 по улице Коксай-1 в Зеленой балке (теперь это микрорайон «Коксай») 10 октября прошлого года. В пожарно-техническом заключении, выданном управлением по ЧС Аль-Фарабийского района города Шымкента, сказано, что пожар в одноэтажном доме начался с крыши, где произошло замыкание электропроводки. Площадь дома – 64,6 квадратных метра, в плане его размеры составляют примерно 5х12 метров.

Сгорело все: кровля, окна, двери, пол, домашние вещи и бытовая техника. Главное, и за это низкий поклон Всевышнему, остались живы сами домочадцы, не угорели, не сгорели заживо, как это нередко бывает в таких случаях.

Как всегда, в первые же часы и дни после пожара здорово выручили соседи, приютившие их. Самим восстановить дом на пепелище этим людям явно не под силу. Пенсиями, одна из которых по инвалидности, без помощи извне им не обойтись. Вот только как эту помощь получить? Это задача из задач.

Меньше, чем через месяц после пожара, 3 ноября 2022 года, Мадинали Бабаевич попал на прием к акиму города. Изложил Мурату Айтенову суть своего обращения в акимат, попросил оказать его семье помощь с восстановлением дома. Градоначальник не оставил без внимания просьбу инвалида. «Да, – сказал он, – обязательно поможем!» И даже пояснил, чем: стройматериалами, которые собираются с домов, попавших под снос. Ведь в городе ведется строительство дорог, новых микрорайонов. Государство выкупает эти участки с домами, которые сносят, а на их месте возводят современные высотки и магистрали. Вот такую помощь обещал оказать аким.

Мадинали Бабаевич был очень доволен таким приемом, поддержкой. Несмотря на костыли, он, что называется, на крыльях вернулся домой. Рассказал родным, как замечательно прошла его встреча с самим акимом города! Поддержали, пусть пока и на словах, уже хорошо.

К чести Мадинали Бабаевича надо сказать, что он не стал сидеть сложа руки и ждать с неба манны небесной, то есть помощи от акимата. Надеялся, конечно, на ее получение, но и сам двигался. Благо родственники – братья, племянники – оказались отзывчивыми и сердобольными: скинулись деньгами и сообща, в несколько асаров, подняли стены дома, соорудили кровлю. Это тоже огромный объем работ. Благодарность за такую колоссальную поддержку поистине безгранична. Но надо понимать, что и у родных тоже своя жизнь течет, свои нужды, свои проблемы. Дальше надо двигаться самим.

Что еще предстоит сделать в доме? Необходимо оштукатурить стены – снаружи и внутри, понадобятся трубы для отопления, воды и газа. Очень нужны семь дверей, семь оконных рам, полы, гипсокартон на потолок. И вот тогда можно будет въезжать в дом.

Родственники пообещали, мол, достроите свой дом, справим новоселье и подарим вам корпешки, палас, телевизор и другую бытовую технику – за этим дело не станет. В акимате Аль-Фарабийского района, куда 3 августа обратился Уткурбаев, тоже пообещали стройматериалы от снесенных домов, но опять-таки только на словах…

Осенью прошлого года, вскоре после трагедии, журналисты казахской редакции телеканала «Отырар» сняли и показали добротный сюжет о пожаре и бедах, свалившихся в связи с этим на голову Уткурбаева и его тещи, опубликовали номер телефона (это номер его Каспи-кошелька) 8-778-682-0802. Помощь шла, но недолго, а вскоре совсем иссякла.

«Сами мы, быть может, и потерпели бы еще, но вот теща моя Оразкуль боится не дожить, опасается умереть в старой времянке. Очень хочет вернуться в родной дом, ведь она когда-то своими руками возвела этот домик из самана. Сами знаете, Зеленую балку когда-то обживали небогатые люди, простые работяги», – поделился своими мыслями Мадинали Бабаевич.

К слову, Оразкуль Абдрахманова не только труженица тыла, ей присужден знак «Почетный железнодорожник СССР». Она 40 лет отработала на железной дороге.

…Что мне симпатично в Мадинали ага, так это его несломленный дух. В такую жару на костылях обивать пороги и этажи различных инстанций, для этого нужны такой сильный дух и вера, что просто диву даешься. В этой семье больше некому быть двигателем, генератором.

«Да какой я сильный духом, – оправдывается Мадинали Бабаевич. – Порой меня такое отчаяние накрывает. Сейчас мы в семье отказываем себе почти во всем: не позволяем тратить лишнее, ну разве что лекарства покупаем, и то только самые необходимые. Пенсия уходит на покупку гвоздей, песка, приготовление нехитрой еды для себя и рабочих. Это капля в море. Признаться, иногда думаю, а не сесть ли мне где-нибудь в людном месте и протянуть руку для милостыни… Эх, если бы земляки помогли нам по возможности и скинули на Каспий, кто сколько может. Уверен, мы бы собрали необходимую сумму на окончание строительства нашего дома. В одиночку с такой масштабной бедой не справиться, а сообща вполне можно. Я в это верю! Поэтому очень прошу наших людей помочь нам. Меня уже не волнует моя низкая самооценка, я изо всех последних сил пытаюсь справиться с выпавшим на нас испытанием. Судьба не оставила мне другого выбора, как обратиться к вам за помощью. Просто прошу, люди, помогите, пожалуйста! Мне поддержки ждать больше неоткуда. На Бога и на людей уповаю. Буду благодарен за любую помощь».

Я тоже очень надеюсь на отзывчивость и благородство наших земляков, на их готовность помочь ближнему. Ощутите себя волшебниками, способными исполнить заветную мечту ближнего, осчастливить его. Тем более что параметры счастья Мадинали Уткурбаева вполне конкретны: семь дверей, семь оконных рам, штукатурка, потолок, полы и трубы.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА