В этом году в городской клинической больнице №1 города Шымкента открыли отделение восстановительного лечения и реабилитации. Отделение рассчитано на 30 коек.

На сегодняшний день в больнице могут пройти медицинскую реабилитацию все пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, травмы различные степени тяжести, а также пациенты перенесшие нейрохирургические оперативные вмешательства бесплатно в рамках ОСМС.

Отделение восстановительного лечения и реабилитации помогли уже 47 пациентам вернуться к прежней жизни.