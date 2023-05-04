Новый реабилитационный центр открылся в Шымкенте

На открытие нового реабилитационного центра Ермахан Орынбаев приехал из Казыгуртского района.

Мужчину долгое время беспокоит боль в спине. 59-летний пациент будет одним из первых проходить лечение в новом центре «BELMED».

«Центр современный ,красивый хорошо оборудован.С радостью буду здесь лечиться»,—говорит пациент.

В современном реабилитационном центре «BELMED» доступны такие услуги, как ЛФК, тракционная терапия, массаж. В учреждении работают высококвалифицированные специалисты невролог, реабилитолог, физиотерапевт, которые применяют современные методы лечения заболеваний поясничного отдела позвоночника, шейного спондилеза и остеохондроза.

Нурсултан Катабаев, главный врач медицинского центра «BELMED»:

«Наше отличие от других центров — тракционное лечение. Эта терапия является незаменимым методом при лечении грыж или протрузий спины, грудной клетки и шеи. На первом этаже расположен дневной стационар, а на втором пациенты круглосуточно получают лечение».

Для удобства пациентов в центре работает дневной и круглосуточный стационар вместимостью на 40 мест.В настоящее время руководство клиники ведет переговоры по приему граждан в рамках ОСМС.