В акимате Шымкента снова произошли кадровые перестановки.

Акимом Абайского района третьего мегаполиса назначен Бухарбай Парманов, который в свое время освободил это кресло для Галымжана Толепова. В кресле акима последний провел всего пять месяцев. Галымжана Толепова назначили в сентябре 2019 года. С поста акима Абайского района он ушел по собственному желанию.

Бухарбай Парманов до возвращения на должность акима Абайского района занимал должность заместителя акима Шымкента.

Сегодня на внеочередной сессии маслихата народные избранники проголосовали за его назначение на должность акима Абайского района.

Бухарбай Парманов уже возглавлял Абайский район с июля 2018 года по сентябрь 2019. После чего занял кресло заместителя акима г. Шымкента.

Бухарбай Рыскулович родился в 1962 г., образование высшее, квалификация по специальности-экономист, бакалавр юриспруденции. Трудовую деятельность начинал в 1980 г. работником колхоза Алишера Навои Казыгуртского района. Госслужбу начинал в 1986 г. экономистом финансового отдела инспекции госдоходов города Кентау.

1987-1994 гг. работал экономистом финансового отдела госдоходов Ленинского района, старшим налоговым ревизором-инспектором, главным налоговым ревизором-инспектором финансового отдела, старшим государственным налоговым инспектором по Ленинскому району.

1994-2002 гг. служил в органах налоговой и финансовой полиции.

2002-2004 гг. занимал должности зампредседателя и председателя налогового комитета по Сарыагашскому району, заместителя акима Сарыагашского района.

С февраля 2014 г. являлся акимом Сарыагашского района ЮКО.

С 12 августа 2016 года по 3 июля 2018 года возглавлял акимат Толебийского района ЮКО.