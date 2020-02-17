Его суть такая: перевести 14 300 тенге на указанную Kaspi Gold и привести двоих людей, которые тоже вложат деньги — тогда новенького включат в группу этой игры, и по мере увеличения числа участников он якобы получит 114 000 тенге.

Эта активность — финансовая пирамида!

Тот, кто пришёл первым, получит доход за счет взносов новых участников. Когда приток доверчивых новичков сократится, пирамида разрушится: в плюсе останутся только создатели и те, кто пришел вначале, а заплатят за это те, кто присоединился позже.

Kaspi.kz не имеет отношения к организации этой «игры» и никогда не поддержит финансовые пирамиды!

Будьте бдительны! Помните про бесплатный сыр и мышеловку.

Не участвуйте в сомнительных активностях, чтобы не попасться на удочку мошенникам!