В управление криминальной полиции Туркестанской области обратился житель Туркестана.

По его заявлению трое его подчиненных грозятся озвучить в СМИ негатив о его служебной деятельности. За неразглашение требуют миллион тенге.

В ходе специальной операции сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УКП ДП области с бойцами спецподразделения СОБР задержали троих мужчин — жителей Туркестана при передаче 400 тысяч тенге.

Досудебное расследование проводится по статье УК «Вымогательство». Подозреваемые арестованы.