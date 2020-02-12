Похищение невесты — это не традиция, а преступление.

Обычай похищение невесты существовал с древних времен. Несмотря на то, что подавляющее большинство казахстанского общества считает похищение невесты дикостью, в южных регионах этот обычай все еще встречается.

По настоящее время среди молодежи не прекращаются факты похищения девушек, то есть похищение человека, сообщает Пресс-служба прокуратуры Туркестанской области.

В 2019 году по республике имело место 210 фактов похищения человека с целью женитьбы, большая часть из них совершены в Туркестанской области — 102 случая.

В частности, г.Туркестан – 29, Сайрамский район и г. Кентау по 19, Жетысайский — 11 и Мактааральский, Келеский и Толебийский районы по 6.

Причиной совершения этого преступления служит незнание молодежи того, что похищение невесты является преступлением.

В Казахстане лицо похитившее невесту и участники похищения привлекаются к ответственности по статье ст. 125 «Похищение человека» Уголовного кодекса. Если девушка не давала своего согласия на брак, то ее похищение считается уголовным преступлением. За совершение этого преступления в соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса («Похищение человека») предусматривается наказание в виде лишение свободы от четырех до семи лет, а совершение данного преступления группой лиц наказывается от семи до двенадцати лет лишения свободы.

В соответствии с законом «О браке и семье» брак — добровольный союз. Если одна сторона не согласна, то брак считается «незаконным».

Учитывая это, прокуратура области призывает молодёжь неукоснительно соблюдать закон, так как за необдуманные действия можно понести уголовное наказание.