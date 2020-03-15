14 марта перед въездом в город Туркестан, на республиканской трассе Шымкент – Самара, произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает информационный портал «Дорожный Контроль».

Прибывшие корреспонденты информационного портала «ДК» на место ДТП, выяснили, по расположению транспортных средств, следующее: водитель автомобиля марки «Лексус», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, через место для разворота.

Снёс дорожный знак — «объезд препятствия справа», перед столкновением пытался затормозить, остался след от шин, примерно метров пяти. И в результате столкнулся с автомобилем марки «Мерседес». При этом третий автомобиль, сзади едущий, врезается в «Мерседес».

В итоге пострадало три автомобиля, нанесен существенный материальный ущерб. Поговорить с очевидцами корреспондентам не удалось. Ни одного из участников ДТП не было на месте. По всей вероятности им понадобилась медицинская помощь, судя по искорёженному металлу автомобилей, удар был очень сильным.