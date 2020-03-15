На сегодняшний день в стране подтверждены 6 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 4 случая, Нур-Султане – 2 случая.

На стационарном карантине – 1425 человек, на домашнем карантине – 496 человек.

Вместе с тем, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.

Всего взято на мониторинг по всем категориям 2507 человек, из них по 1 «а» категории – 1619, по 1 «б» категории – 520, по 2 категории – 368 человек. Из 2507 человек взятых на мониторинг, снято с мониторинга — 424 человека. По состоянию на 15 марта остаются под мониторингом всего 2083 человека.

На настоящий момент госпитализировано 122 человека с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 35 человек; по 2 категории – 42 человека; по 3 категории – 45 человек. Из числа госпитализированных 122 человек, выписаны – 62 человека. Остаются в стационаре – 60 человек.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача данные пациенты госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму.

Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и дезинфекционные мероприятия.

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК, — говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава.

Эпидемиологическая ситуация в мире

В мире всего зарегистрировано 156 494 случаев КВИ в 152 странах, в том числе:

в КНР – 80 884 (за сутки — 20 сл.) случаев (ежедневный прирост – 0,02%), из них — 3 199 с летальным исходом (показатель летальности – 3,9%). Выписано с выздоровлением 66 911 человек (82,7%). Остается в стационарах 10 734 больных;

в других странах мира – 75 650 (включая круизный лайнер) случаев, (ежедневный прирост составил – 17,2 %), из них – 2 623 летальных, показатель летальности – 3,4 %.

По 1а категории:

в Италии – 21157 случаев (за сутки — 3497 сл., прирост – 19,8%), умерло – 1441 (за сутки – 175, прирост – 13,8%);

Иране – 12729 случаев (за сутки – 1 365 сл., прирост – 12,0%), умерло – 611 (за сутки – 97, прирост – 18,8%);

Южной Корее — 8086 случаев (за сутки — 107 сл., прирост – 1,3%), умерло – 72 (за сутки – 1, прирост – 1,4%).

По 1б категории:

в Испании – 6391 случаев (за сутки – 1159 сл., прирост – 22,1%), умерло – 195 (за сутки – 62, прирост – 46,6%);

Германии – 4599 случаев (за сутки – 924 сл., прирост – 25,1%), умерло – 9 (за сутки – 1, прирост – 12,5%).

Франции – 4469 случай (за сутки – 808 сл., прирост – 22,0%), умерло – 91 (за сутки – 12, прирост – 15,1%);

По 2 категории:

в Швейцарии – 1375 случай (за сутки – 236 сл., прирост – 20,7%), умерло – 13 (за сутки – 2, прирост – 18,1%);

Нидерландах – 959 случаев (за сутки – 155 сл., прирост – 19,2%), умерло – 12 (за сутки – 2, прирост – 20,0%);

Великобритании – 1140 случаев (за сутки – 342 сл., прирост – 42,8%), умерло – 21 (за сутки – 10, прирост – 90,9%).

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

— часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

— избегать места массового скопления людей;

— избегать контакта с больными людьми;

— в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.