Глава третьего мегаполиса во время объезда оптовых рынков и супермаркетов сделал несколько замечаний хозяевам. В частности, в общественном месте все должны ходить в масках, нужно соблюдать чистоту во всем, — призвал Айтенов.

Свой обход глава третьего мегаполиса начал с оптового рынка, там Мурат Айтенов поговорил с покупателями и торговцами. В приоритете у акима цена на продукты первой необходимости.

Аким планирует посредством стабилизационного фонда сдерживать цены на местном рынке, уже выделены средства, ведутся переговоры с крупными оптовыми компаниями, готова схема работы с оптовиками. Ажиотажа в Шымкенте нет, — говорит аким.

«Мы ввели средства стабфонда, это около девятисот миллионов тенге, уже идет продажа в крупных торговых точках. Мы работаем с крупными компаниями, дополнительно выделили миллиард тенге, выработана схема, по которой они будут продавать продукты по утвержденной цене», — сказал Мурат Айтенов.

Аким Шымкента пояснил, что в мегаполисе создана оперативные группы, которые будут выявлять факты спекуляции. По поводу хлеба ситуация в городе спокойная, уверяет глава города. Уже заключен договор с крупными пекарнями, которые будут продавать хлеб по доступной цене.

«Я надеюсь, что повышения цен не будет, ситуация под контролем», — резюмировал аким г. Шымкента.

Глава третьего мегаполиса посетил один из крупных супермаркетов города, где ознакомился с ценами на продукты, поговорил с покупателями. Аким Шымкента призвал жителей соблюдать все установленные правила в режиме ЧП.

«Я хочу обратиться к жителям нашего города: Дорогие горожане, у нас нет зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Большая к вам просьба, соблюдайте правила, берегите себя. Не нужно без повода выходить на улицу, надевайте маски. Еще раз повторюсь, в нашем городе все спокойно. Мы готовы к любым ситуациям», — пояснил Мурат Айтенов.

Аким Шымкента пояснил, что будет объезжать торговые рынки и супермаркеты без предупреждения, если будут выявлены скачки цен, то с нарушителями будут разбираться в рамках закона.