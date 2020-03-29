Целая армия людей дезинфицирует центральную часть города. Дезинфекторы одеты в специальные костюмы, в руках у каждого аппараты по распылению специальной жидкости.

Журналистам издания удалось поговорить, с молодым человеком, которые вышел обрабатывать проезжую часть и улицы города Шымкента.

«А что делать? Не сидеть же просто так, вообще решил сам проявить себя, почему нет? Как говорится, кто кроме нас? Земля тебе дала жизнь, растит, будь добр защищай ее. Мне вообще не сложно, нам мешают люди, которые не сидят дома, так бы быстрее прошлись», — говорит Даулет. (имя изменено по просьбе героя. Прим.автора)

В специальных жилетах ребятам, естественно, жарко, учитывая весеннюю погоду в городе. Плюс ко всему, на спине у ребят аппарат которые распыляет специальное средств. Дополнительный вес — 10 литров жидкости.

«Пройдем по улице, там уже подвезут еще и так дальше. В этом городе жить моему сыну, родителям и моей семье. Я вас умоляю, сидите дома. Мы ради вас ходим, вы ради себя сидите дома», — говорит один из сотрудников.

Пользуясь случаем, молодые ребята которые вышли дезинфицировать город, просят жителей не выходить из своих домов!

Шуддин Саидов