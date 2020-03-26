На сегодняшний день в Туркестанской области случаев заражения коронавирусной инфекции (COVID-19) не зарегистрировано. Тем не менее в соседнем Шымкенте и Жамбылской области эпидемиологическая ситуация осложняется. 51 человек, прибывшие из других стран, где зарегистрирована коронавирусная инфекция, разделены на категории и находятся под медицинским наблюдением. Об этом на еженедельном аппаратном совещании, прошедшем в акимате Туркестанской области сообщил руководитель областного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурбек Нышанов.

Из них 18 человек относятся к категории 1А. В частности, 1 гражданин из Франции, 2 из Италии, 1 из Испании, 1- из Индии, 1 из ОАЭ, 3 из Германии. Во второй категории 1Б — 33 человека, в том числе 24 из Южной Кореи, 2 из Нидерландов, 1 из Литвы, 1 из США, 1 из Англии, 1 из Украины, 1 из Польши и 1 их Чехии.

Кроме того, выявлено и проверено на COVID-19 8 человек, находившихся в контакте с больными, результаты их исследования отрицательные.

Вместе с тем, по словам руководитель департамента, 16 граждан, прибывших из Алматы и Нур-Султана госпитализированы в стационары с клиническими проявлениями ОРВИ, проведены необходимые лабораторные обследования. На сегодняшний день количество выписанных из стационаров составляет 38 человек.

Также в настоящее время областная лаборатория оснащена необходимыми диагностическими тест-системами и специализированными транспортными средствами. Помимо этого, из Шымкента в Туркестан доставлена передвижная лаборатория на шасси «КАМАЗ».