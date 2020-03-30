У сотрудницы СМИ в Уральске обнаружили коронавирус, передает КазТАГ со ссылкой «Мой город».

«29 марта, стало известно, что наша коллега, внештатный сотрудник «МГ» (работает дистанционно), заразилась коронавирусной инфекцией. Алия работает менеджером по рекламе в Уральске, также ведет клиентов в Атырау. 24 марта она на личном автотранспорте выехала из Уральска в Атырау, 27 марта вернулась домой», — говорится в сообщении в воскресенье.

По словам девушки, утром 28 марта у нее резко поднялась температура и возникла слабость.

«Понимая, что это одни из возможных признаков коронавируса, и что я могла потенциально подхватить вирус в Атырау, сама позвонила по номеру 1406 и рассказала о состоянии здоровья. Мне сказали звонить в 103. Я так и сделала, оператору объяснила, что могу сама на личном транспорте приехать, ни с кем не контактируя. Мне ответили, чтобы я ехала в Кумыску (провизорный госпиталь – КазТАГ), у меня взяли анализы и он оказался положительным», – рассказала Алия.

По данным портала, заболевшая находится в шоковом состоянии, ситуацию усугубила утечка ее персональных данных. Она намерена обратиться с заявлением в прокуратуру и требовать наказать виновных в распространении врачебной тайны.

В редакции «Мой город» также отмечают, что в офисе заболевшая в последний раз была 20 марта и ни с кем из коллег после не контактировала.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области выявили первые два случая заражения коронавирусом.