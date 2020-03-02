С жалобой на заказчика – отдел ЖКХ Казыгуртского района к нам журналистам обратись участники тендеров. По их словам, заказчик намеренно указывает в перечне оборудование, в котором нет особой нужды. В ситуации разбиралась наша съемочная группа.

Эти два документа – квалификационные требования, которые предъявляются к потенциальному поставщику. И хотя наименование лота одинаковое – Услуги по авторскому – техническому надзору, требования разные. Заказчик первого лота – отдел строительства и архитектуры города Кентау, второго – отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Казыгуртского района.

Если сравнить оба документа, получается интересная картина. В первом случае, где заказчик из города Кентау, к потенциальному поставщику предъявлено всего 7 требований – наличие административно-бытового помещения, причем не обязательно собственного, аттестат аккредитации испытательной лаборатории стройматериалов и конструкций, наличие специалистов и экспертов. Во втором документе, где заказчиком является Отдел ЖКХ Казыгуртского района перечень из 54 пунктов.

По мнению потенциальных подрядчиков, в Казыгуртском районе такой перечень появился с определенной целью.

Из письма в редакцию: Многие приборы по услугам по технадзору никакого отношения не имеют. Нам не понятна предвзятость организатора, то есть комиссии, созданной ГУ «Отделом жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Казыгуртского района. Более того, к каждому конкурсу именно это учреждение придумывает всякие приборы, дабы необоснованно усложнить саму процедуру конкурса. Одним словом, данные усложнения путем предъявления требований к потенциальным поставщикам делается с целью сузить круг участников.

Но в отделе ЖКХ с такими обвинениями в свой адрес несогласны. Говорят, все требования исключительно в рамках закона.

Мы надеялись получить комментарии о законности требований, предъявляемых к участникам торгов в Казыгуртском районе у руководства Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области именуемом в народе, как финконтроль. Но на момент подготовки сюжета ответа на запрос мы еще не получили.

Саида Турсуметова