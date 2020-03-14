«Я подписал приказ. Основные меры в приказе указаны. Мы уже давали информацию. Что касается дошкольных организаций, то они работают в штатном режиме. Но мы рекомендуем родителей оставлять детей дома», — вновь озвучил министр в ходе брифинга в СЦК.

Асхат Аймагамбетов напомнил, что ранее была норма — если ребенок пропускает и не является в организацию, то место освобождается. Сейчас МОН внес изменения — место за ребенком будет сохраняться на этот период.

«Что касается музыкальных, художественных школ, а также детско-юношеских спортивных школ. Туда приходят дети со всего города. Их очень много. В том же дворце школьников по 10-20 тыс детей. Мы приняли решение до 5 апреля приостановить деятельность», — пояснил глава МОНа.

Речь идет о государственных кружках и секциях, в частности — о дворцах школьников. А вот родителям, которые водят детей в частные учреждения дополнительного образования, рекомендовали воздержаться от этого.

Министр также уточнил, что после 5 апреля, когда окончатся школьные каникулы, работа перейдет в дистанционный режим, как у студентов.

«Мы также приняли решение, что учителя могут находиться дома и выполнять свою работу. Заработную плату нашим коллегам также будем выплачивать», — подытожил министр.