Избегайте прикосновения к глазам, носу и рту.

Алматинские медики рассказали, как правильно соблюдать режим карантина и что нужно делать каждый день, чтобы не подцепить коронавирус, передает zakon.kz.

В связи с действием режима чрезвычайного положения в Казахстане и карантинного режима в Алматы и Нур-Султане жителей страны просят особенно тщательно соблюдать меры предосторожности и ограничить посещение общественных мест, при крайне необходимой ситуации соблюдать масочный режим.

«Если приходится выходить на улицу, то вернувшись домой, в первую очередь мойте руки и лицо. Так вы защитите себя и своих близких», — советует врач общей практики Городской клинической больницы № 7 Алматы Фариза Алиаскарова.

От каждого из нас зависит здоровье не только собственное, но и наших родных и близких.

Просим придерживаться личной гигиены, мыть руки более 30 сек , тщательно смывая водой. Пользуйтесь антисептиками для рук и обрабатывайте предметы частого использования, такие как сотовые телефоны, очки, рабочее место, компьютеры, ноутбуки, мышки. Важно избегать близких контактов с людьми, приветствовать друг друга без рукопожатий и поцелуев, соблюдать расстояние между собой 1 метр, — добавила Фариза Алиаскарова.

Доктор советует также сбалансированно, хорошо питаться и укреплять иммунитет.

Помимо озвученных действий, важно предпринимать ряд других мер.

Избегайте прикосновения к глазам, носу и рту. Почему? Руки касаются многих поверхностей и могут подхватить вирусы. После заражения руки могут переносить вирус на глаза, нос или рот. Убедитесь, что вы и окружающие вас люди соблюдают правила гигиены дыхания. Это означает закрывать рот и нос согнутым локтем или тканью, когда вы кашляете или чихаете. Затем немедленно утилизируйте использованную ткань. Почему? Капельки распространяют вирус. Соблюдая правила гигиены дыхания, Вы защищаете окружающих вас людей от таких вирусов, как простуда, грипп и COVID-19, — сказала врач — эпидемиолог Городской клинической больницы №7 Алматы Салтанат Умбеталиева.

В случае плохого самочувствия нужно остаться дома.

«Если у вас жар, кашель и затрудненное дыхание, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью, набрав скорую помощь 103.

Вместе с тем, в круглосуточном режиме работает колл центр 1406», — добавила она.

Национальные и местные органы власти располагают самой свежей информацией о ситуации в каждом регионе и принимают решения в соответствии с развитием событий.

Напомним, в мире подтверждено более 240 тыс. случаев заражения COVID-19, погибли более 10 тыс. человек, более 88 тыс. человек выздоровели. В Франции инфицированы более 10 тыс. человек, более 370 погибли. Число заразившихся в Казахстане достигло 49 человек, заболевшие выявлены в 3 регионах страны — Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области. Погибших от коронавируса в Казахстане нет.

Подготовил Альберт Ахметов