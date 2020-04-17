17 апреля коронавирус выявлен у двух жителей Шымкента 54-х и 13-ти лет. По словам специалиста управления здравоохранения города, они поступили в больницу в ОРВИ. Заболевшие не были в числе контактных с ранее заразившимися коронавирусом людьми и до появления симптомов ОРВИ находились дома.

Госпитализировали их вчера, 16 апреля, в этот же день был сделан тест на COVID-19, сегодня он дал положительный результат.

Примечательно, что заболевшие не были в числе контактных с ранее заразившимися коронавирусом, до появления симптомов ОРВИ находились дома и контактировали с другими людьми.

Сейчас выявлены 31 контактный с ними, все они помещены на карантин. Откуда они могли подхватить вирусную инфекцию, должно показать эпидемиологическое расследование.

Анастасия Новикова