В ходе проведения работ по мониторингу казахстанского сегмента Интернет на наличие инцидентов информационной безопасности Службой KZ-CERT был выявлен ряд интернет-ресурсов, приложений для мобильных девайсов и рабочих станций, содержащих вредоносное программное обеспечение.

Пользуясь высоким спросом поиска информации о пандемии коронавируса COVID-19, злоумышленниками были созданы 11 интернет-ресурсов, 5 мобильных приложений для операционных систем Android и 5 файлов для операционных систем Windows, при загрузке которых могли быть заражены мобильные устройства и рабочие станции.

Данному типу инцидента присвоен статус «Высокая степень угрозы». Экспертами KZ-CERT ведется детальное изучение данных вредоносных программных обеспечений.

Для обеспечения безопасности рабочих станций и мобильных девайсов, эксперты Службы KZ-CERT настоятельно рекомендуют установить лицензионное антивирусное программное обеспечение и проверить устройство на наличие вредоносных программ, а также не скачивать следующие приложения и файлы:

Приложения для Android:

— Coronavirus Tracker;

— Corona Info;

— Corona Takip Uygulaması;

— Сorona live 1.1.apk;

— Corona Vs Tencent.

Вредоносные файлы Windows с информацией о COVID-19:

— setup_who.exe;

— Corona-virus-Map.com.exe;

— Cirilic.exe;

— 2019_nCoV_Application_Test.doc

— CIC.exe;

— YAS25.exe.

Обращаем внимание специалистов ИТ и ИБ о необходимости занесения в черный список маршрутизаторов и устройств периметра безопасности, данные статических IP-адресов и интернет ресурсов указанных ниже:

1. coronavirusstatus.space;

2. faceboook.beget.tech;

3. coronavirusaware.xyz;

4. gulf-builders.com;

5. whoer-vpn.net;

6. ruisgood.ru;

7. gisanddata.maps.arcgis.com;

8. tidy-saiki-6718.deci.jp;

9. 81.103.35.44;

10. 37.1.212.70;

11. 176.113.81.159.

Напомним, что официальным ресурсом, содержащим актуальную информацию о ситуации с коронавирусом COVID-19 на территории РК является ресурс www.coronavirus2020.kz, а также телеграмм-канал https://t.me/coronavirus2020_kz.

В случае обнаружения подобного рода подозрительных интернет-ресурсов и приложений, просим сообщать по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправлять заявки по ссылкам: https://cert.gov.kz/notify-incident, https://t.me/kzcert. Также Вы можете направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz.