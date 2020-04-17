В Туркестанской области женщины-предприниматели, поддержав акцию #BizBirgemiz, оказали помощь нуждающимся семьям.

К примеру, в Сайрамском районе по инициативе представителей партии «Нур Отан», ТОО оказало помощь 115 нуждающимся семьям, раздав продукты питания, в том числе молочную продукцию на сумму 1 млн тенге.

По словам директора производственной компании, выпускающей сыры, гражданская обязанность каждого из нас — помогать нуждающимся в трудные времена.

«Я уверена, что вместе и сообща мы преодолеем все трудности. На заводе соблюдаются все санитарные меры. Созданы все необходимые условия приняты для работников, они обеспечены защитными масками, дезинфицирующими средствами, мылом и антисептиками», — отмечает А. Айкан.

Следует подчеркнуть, на сегодняшний день компания является крупнейшим предприятием по переработке молочной продукции не только в области, но и по всей стране. Ежедневно на заводе перерабатывают 100 тонн молока. Главная особенность и ценность – на предприятии не используют стабилизаторы для продления срока хранения продукции. Вся продукция изготовлена из экологически чистого натурального сырья. Молоко закупается у личных подсобных хозяйств Сайрамского и Толебийского районов.

Вместе с тем отметим, на сегодня в Казахстане особое внимание уделяется развитию отраслей «экономики простых вещей». В рамках этой программы ТОО планирует начать строительство завода по производству сухого молока и сыворотки.