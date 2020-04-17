Цены на продовольственные товары поднялись, инфляция выросла на 6,4 процента. На заседании правительства обсудили вопросы экономики, а также меры по стабилизации цен.

«В период чрезвычайного положения очень важно сдерживать цены на социально-значимые товары», — сказал премьер-министр. В Шымкенте увеличилось число торговых центров, где продают продукты по социальной цене.

Килограмм риса — 275 тенге, гречка — по 355. Относительно недорогие продукты, из списка контролируемых акиматом товаров, шымкентцы раскупают быстро.

«Килограмм сахарного песка у нас 195 тенге. На руки выдаем по три килограмма. Также есть мясо птицы и молочные продукты по социальной цене», — говорит представитель гипермаркета «Фиркан» Минара Наурызова.

Сапаркуль Калтаева приходит в магазин за социальной мукой не первый раз. Сегодня опять не успела. Муку по социальной цене уже разобрали.

«Фиркан» стал вторым после «Грамада» маркетом, где можно купить продукты из социально-значимого списка. Продавцы говорят, что не успевают заполнять прилавки. Люди, в буквальном смысле, сметают все с полок.

Минара Наурызова, представитель гипермаркета «Фиркан»: «Все запасы есть. Не надо беспокоиться. Хлеб нам привозит ИП Оспанов. Привозят формовой хлеб по 67 тенге мы продаем по 75 тенге».

Цена социального хлеба не должна превышать 75 тенге. Городские власти обеспечивают недорогой мукой шымкентские пекарни. Мешок — 6 тысяч тенге.

«Мука пока есть. Слышал, что пекарням дают социальную муку по цене 5900 тенге за 50 кг. Заявку дам, дадут нет не знаю. Но я, несмотря на эти меры, сам отпускаю формовой хлеб по 59 тенге. А там уже магазины сами продают по 70-75 тенге», — говорит предприниматель Жанабай Мусаев.

Инфляция в стране, тем временем, бьет рекорды. В марте цены на продовольственные товары, не входящие в список социально-значимых, превысили 9 процентов.

«Экономика Казахстана находится под сильным влиянием общемировых негативных факторов, вызванных пандемией СОVID-19. Инфляция вышла из прогнозируемого коридора и достигла 6,4 % годовых. В основном это произошло из-за подорожания продуктов питания. Овощи на 8,5, сахарный песок 5,5 и гречка на 2,5 процента», — отчитался на заседании Правительства Председатель НБ РК Ерболат Досаев.

Выросшие цены на овощи экономисты называют явлением временным. Уже в мае на прилавках появятся местные. Тогда цены на капусту, картофель и огурцы должны снизиться.

Шынар Оразва