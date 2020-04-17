Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17 апреля 2020 года в Казахстане.

Зарегистрировано еще 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур-Султан -2, в г. Алматы – 44, в г. Шымкент – 1, в Кызылординской области -9, в Туркестанской области – 2, в Западно-Казахстанской области -4, в Атырауской области -1, в Павлодарской области -2, в Карагандинской области -3.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1470 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан — 328 случаев, г. Алматы — 461 случаев, Карагандинской области — 87 случая, Акмолинской области — 81 случай, Атырауской области — 72 случай, Жамбылской области — 53 случая, г. Шымкент — 46 случаев, Восточно-Казахстанской области — 8 случаев, Алматинской области — 29 случаев, Актюбинской области — 14 случаев, Северо-Казахстанской области — 29 случаев, Павлодарской области — 15 случаев, Мангистауской области — 12 случаев, Кызылординской области — 143 случая, Западно-Казахстанской области — 30 случаев, Туркестанской области — 55 случая, Костанайской области — 7 случаев.