«Пограничное отделение «Когалы» (в/ч 2037) начало эвакуацию личного состава вечером 1 мая –боеприпасы, военнослужащих и членов их семей, а так же товарно-материальные ценности.

Параллельно прибывшими силами инженерных войск из соседней воинской части, при помощи спецтехники для защиты территории погранзаставы в экстренном порядке возводилась трехметровая дамба протяженностью 1030 метров. Помимо этого произведена отрывка рва – 134 м и возведена насыпь высотой 3 м и протяженностью 230 м.

Данные меры позволили не только оградить воинскую часть от наступления «большой воды» в результате прорыва Сардобинского водохранилища, но и создать дополнительную преграду для стихии перед населенными пунктами.

На территории погранзаставы остались только 4 человека – начальник заставы старший лейтенант Ербатыр ШАКЕНОВ (1994 г.р) и самые опытные бойцы — старшина Ерлан МАХАНОВ (1988 г.р.), рядовой Асхат Ниязбек (1993 г.р.) и рядовой Бекжан НУРЖАУ.

Начальник заставы Ерболат Шакенов в разговоре признался, что времени на страх попросту не было – надо было действовать оперативно, и больше всего старший лейтенант переживал за сохранность жизней и здоровья сослуживцев, а после — вверенного имущества (основные здания и сооружения заставы построены в 2015 году и сохранились в хорошем состоянии).

В данный момент доступ к заставе затруднен — автомобильная дорога размыта, чтобы добраться к части необходима пересадка на лодке. Начальник заставы и трое бойцов продолжают охранять воинскую часть и находиться на её территории.

За проявленную настойчивость и инициативу, вышеуказанные военнослужащие представлены для поощрения Директору Пограничной службы и Председателю КНБ РК. Каким именно будет поощрение – пока неизвестно».

Фото: Кирилла Павлова