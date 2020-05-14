Глава министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев провел в Шымкенте встречу с министром водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкатом Хамраевым.

В целях реализации достигнутых договорённостей Глав Казахстана К. Токаева и Узбекистана Ш. Мирзиеева , стороны обсудили спектр важных водохозяйственных вопросов между странами.

Переговоры прошли конструктивно, в духе добрососедства и партнерства.

Одна из главных тем встречи — дальнейшая судьба Сардобинского водохранилища.

Глава Минэкологии Казахстана М. Мирзагалиев отметил, что прорыв дамбы нанес большой экономический ущерб населению, проживающему в зоне затопления на территориях Узбекистана и Казахстана.

«В ходе переговоров мы пришли к совместному решению, что по Сардобинскому водохранилищу будет проведен технический аудит с привлечением международных и наших, казахстанских экспертов, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе этого сооружения», — прокомментировал итоги встречи глава Минэкологии Казахстана.

Также стороны договорились разработать и подписать Межправительственное соглашение по совместному управлению, использованию и охране трансграничных водных объектов.

Стороны достигли договоренность разработать и утвердить Дорожную карту по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений в срок до 15 июня текущего года.

Участники встречи также согласовали меры по проведению вегетационного периода 2020 года в бассейне реки Сырдарья.

«Было достигнуто решение организовать совместную рабочую группу для мониторинга и контроля забора воды на основных гидроузлах и водохозяйственных участках», — проинформировал М.Мирзагалиев.

Участники встречи договорились о проведении совместной работы по водохозяйственному балансу водных ресурсов реки Сырдарья и рассмотрели возможность дальнейшего обсуждения вопроса по лимиту водозабора в бассейнах рек Карадарья и Чирчик.

Руководители министерств также договорились проводить встречи и сотрудничать на регулярной основе.