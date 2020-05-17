Руководитель бухгалтерской компании из Караганды Айжан Балакешова уверена, что многим казахстанцам, подававшим заявки на получение 42 500 тенге, несправедливо отказали.

Она обратилась к министру труда и социальной защиты РК Биржану Нурымбетову, а также всем сотрудникам ведомства, с просьбой перепроверить и изменить решения, передает Tengrinews.kz.

Айжан привела распространенные примеры, когда заявки казахстанцев не одобрили, при этом, как она полагает, не сверившись с базой налоговой службы.

«Поступали такие отказы, что якобы не являетесь участником системы ГФСС, хотя на самом деле люди являются либо пенсионерами, либо инвалидами, но при этом у них был параллельный доход и они потеряли его. Можно было легко проверить, посмотреть через базу налоговой службы, являются они индивидуальными предпринимателями, платили они налоги или нет. Очень много отказов по причине того, что якобы потеря ваших доходов не подтвердилась», — отметила бухгалтер.

По ее словам, сейчас, с окончанием в Казахстане режима ЧП, есть возможность и время пересмотреть заявки. В частности, она отметила, что «программы больше не подвисают».

«В случае если вы действительно найдете, что отказ был по техническим причинам, то просим вас, выдайте положенную социальную выплату за первый и второй месяцы тем гражданам, у которых были необоснованные отказы. Надеемся на вашу оперативность, обратную связь и поддержку», — обратилась бухгалтер.