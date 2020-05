View this post on Instagram

Подписывайтесь на нас: Инстаграм @bkaudit YouTube канал — Айжан Балакешова Телеграмм канал — Айжан Балакешова +77477747885 +77212437140 bkaudit@inbox.ru @tokayev_online @primeministerkz @akordapress @berikuali @dgdkaraganda @atameken.business @kgd_mf_rk @minfin.kz @economy_gov_kz @national_bank_of_kazakhstan @adiletgovkz @zakon.kz @tengrinewskz @nur_otan @ktktv @todaykz_new @akimat_qaragandy @minzdrav_rkz @senate_kz @egov.kz @kazinform @kazakhstan.minzdrav @adgskrg @adgskrg @adgs.rk @press_kyzmet_kgd @atamekenkz @sskaz.kz @akzhol_partiyasy @statgov.kz @departament_statistiki_krg @fbc.kz @inbusinesskz @businessfm.kz @ertisbusiness @businesswomen_krg @cpark_official @pnk.kz @palatajuristov09 @pnk.kg @ztb_kz @ztb_video @enbek.press @fingramota.kz @nmukushev #обращениекпрезиденту #президент #администрацияпрезидента #экспертыибизнес #бкаудит #бухгалтерскиеуслуги #бухгалтерия #бухгалтеркараганда #налоги#бухгалтеры #айжанбалакешова #медиаторбалакешоваайжан #кодекс#статистика#короновирус#covid19#ЧП#Казахстан#форс#форсмажор#мега#аренда#пособие#выплата#помощь#ломбард