Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов ознакомился с ходом реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения в Туркестанской области.

В ходе рабочей поездки по области министр и заместитель акима области Улан Тажибаев с представителями СМИ ознакомились с системой обеспечения защиты прав и законных интересов детей в «Специальном профессиональном колледже» управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области. Это единственное по Республике учреждение профессионального образования граждан с ограниченными возможностями с нарушением опорно — двигательного аппарата, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Колледж является организацией стационарного типа, предоставляющей гарантированный объем специальных социальных услуг при реализации учебных программ профессионального образования в целях подготовки специалистов с профессиональным образованием из числа детей-инвалидов первой, второй, третьей групп старше 15 лет, находящихся под опекой государства, постоянного совершенствования качества подготовки с учетом требований рынка труда и потребностей производства.

В завершение встречи министр труда и социальной защиты населения и руководители отрасли дали исчерпывающие ответы на вопросы, заданные представителями СМИ и местными жителями.

Следует подчеркнуть, рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в 2020 году мерами занятости было охвачено 74 955 человек. Из них в направлении развития массового предпринимательства 3676 человек направлены на обучение основам предпринимательства в рамках проекта Бизнес-Старт. 1 085 человек получили кредиты в размере 3 млн тенге. 8 019 человек получили государственные гранты по 550 тыс. тенге.

В результате проделанной работы в Туркестанской области создано 1037 новых рабочих мест.

В рамках государственных программ создано 64,3 тыс. рабочих мест, в том числе 15,0 тыс. постоянных (85%) и 49,3 тыс. временных рабочих мест (76,7%).

Более того, 3761 человек зарегистрировались в качестве предпринимателей и открыли собственное дело. Большая часть из них, свыше 7 тыс. граждан работают в направлении развития животноводства и птицеводства и земледелия и еще 2517 граждан в сфере обслуживания населения, развивая свои навыки в швейном, кондитерском цехах, парикмахерских, аптеках, салонах красоты, СТО и других сферах.