Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на Правительственном часе в Мажилисе Парламента проинформировал депутатов палаты о предпринимаемых мерах по созданию рабочих мест для обеспечения доходов населения.

В начале своего выступления глава МТСЗН РК отметил, что в условиях пандемии коронавируса и новых экономических вызовов приоритетное значение имеет обеспечение занятости населения. Особую роль в этом вопросе играет Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек». Ее реализация обеспечивает условия для постоянной занятости безработного и самозанятого населения, поддерживая создание новых рабочих мест.

«С 2017 года в программе приняли участие более 2 млн человек, в том числе 430 тыс. – в текущем году.По первому направлению программы обеспечено обучение 394 тыс. человек по трем компонентам: в организациях ТиПО, на краткосрочных курсах, а также обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бизнес Бастау».По второму направлению помощь в развитии предпринимательства оказана 111 тыс. человек. По третьему направлению обеспечена занятость 598 тыс. человек через трудоустройство на субсидируемые рабочие места и повышение трудовой мобильности населения», – сообщил Биржан Нурымбетов.

По словам министра, формирование предпринимателей из числа самозанятых и безработных за счет микрокредитования и предоставления грантов привело к созданию 153 тыс. постоянных рабочих мест, в том числе 42 тыс. дополнительно созданных получателями микрокредитов и грантов.

Кредиты в размере до 8 тыс. МРП получили 46 тыс. участников. Им были обеспечены льготные условия – 6% годовых сроком до 7 лет. Количество получателей микрокредитов за три года выросло в 2,5 раза, количество дополнительных созданных рабочих мест – в 5 раз. Впервые открыли собственное дело 63% получателей микрокредитов.

Сумма гранта составляет 200 МРП, сейчас это 555 тыс. тенге. Получателями грантов стали 65 тыс. человек, 56 тыс. из них зарегистрировались как ИП, стали платить налоги и вошли в системы страхования и пенсионного обеспечения.

«Доля прироста занятости в сфере МСБ за счет участников программы составляет 11%. Дополнительный положительный эффект для экономики оценивается в увеличении выпускаемой продукции примерно на 73,7 млрд тенге в год», – добавил Биржан Нурымбетов.

Глава МТСЗН РК проинформировал, что по линии социальной защиты от безработицы создано 586 тыс. временных рабочих мест, субсидируемых государством, для целевых групп населения.

Так, в рамках молодежной практики обеспечена занятость 115 тыс. выпускников учебных заведений. Из них 54% – это выпускники ТиПО и 40% – ВУЗов.Каждый десятый выпускник ВУЗов и ТиПО охвачен данной мерой поддержки, получая заработную плату в размере 69,5 тыс. тенге. Половина из общего количества выпускников, завершивших практику, получает постоянную работу по месту ее прохождения.

На социальные рабочие места трудоустроено 84 тыс. человек, в основном это многодетные матери, люди с ограниченными возможностями, освобожденные из мест лишения свободы, дети-сироты, лица предпенсионноговозраста. В течение 12 месяцев субсидируется 35% оплаты труда со средней зарплатой 65,6 тыс. тенге. Трудоустраиваются на постоянную работу после этого 68%.

На общественные работы за три с лишним года направлено 387 тыс. человек. Это граждане, которые по объективным причинам не смогли самостоятельно найти вакансии. Средняя зарплата на общественных работах составляет 57,4 тыс. тенге.61% участников общественных работ имеют только среднее образование, 75% являются безработными, проживающими в отдаленных сёлах. Эти лица не снимаются с учета безработных до их трудоустройства на постоянную работу.

«Субсидирование рабочих мест зарекомендовало себя как инструмент быстрого и гибкого реагирования на ситуацию на рынке труда. Содействие занятости с применением этого механизма и вовлечение в предпринимательство в общей сложности обеспечили создание 739 тыс. рабочих мест, из которых 153 тыс. – это постоянные и 586 тыс. –временные. Количество постоянных рабочих мест с 2017 по 2019 годы увеличилось в 7 раз», – подчеркнул Биржан Нурымбетов.

Министр также отметил, что МТСЗН РК постоянно совершенствуются инструменты программы «Еңбек».

«К примеру, нами реализуется проект «Первое рабочее место» для трудоустройства молодых людей без стажа. Ещё одна инициатива – это «Контракт поколений», когда выходящие на пенсию специалисты в течение полугода передают свой опыт и рабочее место новым кадрам. Также мы проводим адресное трудоустройство лиц с инвалидностью, в т.г. на постоянную работу трудоустроено 3115 человек, на временную – 6877», – сообщил Биржан Нурымбетов.

Глава МТСЗН РК подчеркнул, что глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса, внес коррективы в мировую экономику в целом. Все страны столкнулись с тяжелой дилеммой – как спасти жизни людей и при этом не разрушить экономику.

«Правительством по поручению Главы государства принят пакет срочных мер для поддержки населения и стабилизации экономики. Социальные выплаты из ГФСС по потере дохода в размере одной минимальной заработной платы назначены 4,6 млн человек в период режима чрезвычайного положения с 16 марта по 11 мая и 2,4 млн человек в период усиления карантина с 5 июля по 17 августа. Общая суммарасходов составила более 475 млрд тенге. Социально уязвимым слоям населения, включая безработных, произведены выплаты в размере 2 МРП за продуктово-бытовые наборы. 1 млн человек получили такие выплаты с марта по май и 1,1 млн человек в июле», – сказал он.

Наряду с мерами по социальной поддержке серьезный вклад в содействие занятости внесла Дорожная карта занятости, на реализацию проектов которой был выделен 1 трлн тенге.

«Дорожная карта занятости обеспечила работой 179 тыс. человек со средней зарплатой 130 тыс. тенге. С учетом членов семей участников программы, доходами обеспечены около 700 тыс. человек. Заказы получили 19 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса на сумму 370 млрд тенге, что позволило сохранить 114 тыс. рабочих мест. При этом реализация проектов ДКЗ создаст основу для открытия в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест», – проинформировал министр.

Помимо занятости и обеспечения доходом населения в период кризиса, Дорожная карта создает социальный актив для будущего в виде отремонтированных и новых объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Это позволит решить часть проблем 3-х сменных и аварийных школ, доступа к образованию, здравоохранению, чистой питьевой воде сельских жителей, увеличения площадей орошаемых, пастбищных земель и газификации сельских населенных пунктов.

Кроме того, в 2020 году удалось сохранить темпы создания рабочих мест в рамках других государственных программ. За 8 месяцев создано 238 тыс. рабочих мест. Наибольший вклад в этот процесс внесли программы Нурлыжол (117 тыс.), Нурлыжер (28 тыс.), Цифровой Казахстан (25 тыс.).

По словам Нурымбетова, благодаря принятым мерам удалось не допустить серьезных последствий для отечественного рынка труда,избежать массового сокращения рабочих мест и значительного роста безработицы.

В завершение своего выступления министр подчеркнул, что в текущих условиях пандемии Covid-19 и сохранения рисков введения повторных карантинных ограничений Правительство РК готово к принятию оперативных и системных мер по обеспечению занятости населения и созданию рабочих мест в рамках реализации программы «Еңбек», ДКЗ и других госпрограмм.