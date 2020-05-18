За последние месяцы произошли значительные изменения во всех отраслях жизнедеятельности. В условиях карантинного режима каждый из нас озадачился поиском эффективных инструментов инвестирования.

Сегодня у каждого казахстанца есть уникальная возможность стать инвестором и приумножить собственный капитал. Наилучшим вариантом в текущей ситуации и в будущем аналитики АО «Фридом Финанс» считают покупку ценных бумаг казахстанской компании АО «Казахтелеком», которая является одной из самых устойчивых компаний на казахстанском фондовом рынке.

АО «Казахтелеком»

Тикер: KZTK

Потенциал: +22.2%

Текущая цена: 25200 тг

Целевая цена: 30800 тг

Горизонт инвестирования: 3-6 месяцев



Почему покупать?

Слабое влияние коронавируса на бизнес компании. На текущий момент в условиях паники на глобальных фондовых рынках и ослабления тенге акции «Казахтелекома» выглядят довольно устойчивыми среди казахстанских ценных бумаг. Причина кроется в том, что компания не подвержена проблеме нахождения людей в карантине и снижения спроса на свои услуги, а где-то даже наоборот, так как люди, вероятнее всего, будут потреблять больше интернет-контента в условиях карантина. К тому же компания не имеет валютных долгов, и, соответственно, не сильно подвержена ослаблению тенге.

Удачная синергия с Kcell. Компания ожидаемо увеличила все свои финансовые показатели в 2019 году после приобретения двух сотовых операторов – «Кселл» и «Теле2». Чистая прибыль составила 60,3 млрд тенге и побила 7-летний рекорд. Компания существенно увеличила объем свободных денежных потоков, и это несмотря на то, что «Казахтелекому» в 2019 году пришлось потратить в разы больше на обслуживание долга. Это позволит компании с запасом погашать тело долгов, а также платить дивиденды своим инвесторам. Также компания улучшила рентабельность по EBITDA, что указывает на синергетический эффект от сделок. Особенно это видно в отчете «Кселла», который существенно урезал свои расходы.

«Казахтелеком»: описание компании

АО «Казахтелеком» является национальным оператором телекоммуникаций Казахстана. Компания предоставляет услуги местной, междугородной и международной телефонной связи, передачи данных, телеграфной связи, услуги мобильной радиотелефонной связи и телевизионного вещания.