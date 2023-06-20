Сотрудники Казахтелекома боятся остаться без работы и средств к существованию.

По словам людей под сокращение попали больше 90 людей из Шымкента и Туркестанского области, это инженеры, механики и многие другие. Сотрудники говорят, только в филиале города Туркестан хотят уволить 12 человек из чуть больше 30 работников. Трудиться будет некому, жалуются люди. Город развивается, открываются десятки компаний, строятся многоэтажки и уже сейчас они ощущают большую нагрузку.

«С 2017 года идут только сокращения. Мы в критическом состоянии, дальше сокращать уже некуда. Даже вместо тех, кто уходит на пенсию никого не берут. А теперь еще сокращения. Нам что делать? По своей специальности мы сейчас не найдем работу», — говорит Азамхан Абдуллаев, ведущий инженер АО «Казахтелеком».

«У меня четверо детей, я единственный кормилец в семье. У меня стаж 35 лет. Я до этого работал на пол ставки, сейчас мне сделали полную ставку, но теперь хотят вообще уволить. Если меня уволят чем я семью буду кормить?», — говорит Нурилла Зайтханов, электромеханик АО «Казахтелеком».

Люди сетуют, обращались к руководству компании и даже писали в аппарат президента, но ответа не дождались. Сотрудники, попавшие под сокращение говорят, большая часть людей в списке «с вещами на выход» это люди предпенсионного возраста. Они боятся что если потеряют работу перед пенсией, то могут потерять в деньгах, когда выйдут на заслуженный отдых.

«Мы обращаемся к председателю правления Куанышбеку Есекеевичу, почему нас, почти пенсионеров, хотят уволить, а в руководстве сидят люди, которые давно на пенсии. Лучше их сократите. Мы хотим работать. Почему вы простой народ не слышите?», — говорит Гульсара Егембердиева, сотрудник АО «Казахтелеком».

В АО «Казахтелеком» говорят, приказ об оптимизации, увольнении некоторых сотрудников, действительно был, но его, после рассмотрения, отменили.

«У нас был приказ 155 приказ мы его внимательно рассмотрели и этот приказ отменен.

-Людей увольнять не будут?

-Не будут, и это нигде не обсуждается, приказ отменен 100%. У нас есть вакантные единицы на которые мы не можем набрать людей, мы их хотим сократить и увеличить заработные платы нашим сотрудникам», — говорит Берик Топетов, директор Южно-Казахстанского департамента эксплуатации сети доступа АО «Казахтелеком».

Работники крупнейшей компании по предоставлению связи боятся дальнейшего преследования. На юг, по их словам, выдвинулась комиссия с проверкой. Сотрудники переживают что теперь в их работе могут искать недостатки, чтобы уволить их уже по статье.