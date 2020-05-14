Полицейские Туркестанской области принимают участие в ликвидации последствий подтопления

13 мая из-за выпадения обильных осадков произошло подтопление 4 домов, 376 дворовых и прилегающих территорий, а также размыв мостов в 5 районах Туркестанской области. В эвакуации населения и ликвидации последствий подтопления были задействованы 114 сотрудников и 22 ед. техники ДП Туркестанской области, а также 242 сотрудника ДЧС, 16 ед спецтехники и 47 мотопомп.

Был организован оперативный штаб, передает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Так, в Толебийском районе в результате поднятия уровня воды в р. Каскасу произошел размыв 4 мостов местного значения. Оказались подтопленными 4 дома в г. Ленгер и более 300 дворовых территорий в 10 прилегающих поселках, погибло 8 голов скота.

Силами полиции и ДЧС в 22 ч. 15 м. проведена эвакуация населения в количестве 70 человек в эвакопункт в г. Ленгер. Силами ДЧС из подтопленных домов откачено около тысячи кубометров воды.

В Казыгуртском районе произошло подтопление 6 дворовых территорий в п. Каржан и Айнатас. Проведены частичная эвакуация населения в количестве 133 человек.

Проводятся работы по очистке местных арыков. В Байдибекском районе в результате перелива воды в канале Туракты затопленными оказались 13 дворовых территорий в 3 населенных пунктах. Из п. Туракты эвакуировали более 50 человек.

В Сайрамском районе произошло подтопление 53 дворовых территорий в 4 населенных пунктах, а в Тулькубасском районе – 2 дворовых территорий в п. Мынбай.

В настоящее время аварийно-спасательные работы силами полиции и сотрудники ДЧС на месте подтопления продолжаются.