Коронавирус диктует свои условия.

Больше трех месяцев казахстанцы живут по-новому. Люди привыкли: носить маски и соблюдать дистанцию нужно не просто потому, что так говорят власти, а для собственной безопасности.

И если раньше в существование коронавируса верили мало, то сейчас, неверующих, пожалуй, уже не осталось. Почти в каждой семье есть температурящие, кашляющие, родные и друзья, кто потерял обоняние и вкус. Чем спасаются шымкентцы от коронавируса, расспросила у горожан Анастасия Новикова.

«Хожу в масках, в перчатках, стараюсь не контактировать с людьми. Иммунитет всегда надо поднимать, просто здоровый образ жизни, овощи и фрукты кушать, причем сейчас этого всего в изобилии. Так прям какие-то витамины пить, нет, я не пью. Кроме того, чаще сидим дома, редко выходим на улицу, только если очень куда-то нужно», — говорит Елена Осипова, жительница г.Шымкента.

«Я в маске постоянно, руки мою чаще, держу дистанцию 2-3 метра от других людей. Сейчас стараемся кушать побольше продуктов с витаминами и сидеть дома. Меня недавно позвали на кудалык у родственников, но я отказался, не хочу рисковать, вообще не понимаю смысла сейчас проводить тои, все болеют, зачем еще больше людей заражать», — уверен Куатбек Полатов, житель г.Шымкента.

«Я сама переболела, как мне кажется, вирусом. Потому что ни вкуса, ни запаха две недели не чувствовала. Но несмотря на это я ношу маску, теперь, кажется, даже чаще чем раньше, все равно страшно, сейчас можно и пневмонией заболеть, поэтому надо защищаться. У меня мама в возрасте, вот ее вообще на улицу стараемся не пускать, сами на работу ходим с сестрой, но маски носим, руки моем. Пока руки антисептиком не обработаем домой не заходим, а дома уже с мылом моем», — рассказала жительница Шымкента.

«Маска, антисептик и все будет хорошо. Витамины принимаем всей семьей. Сейчас чувствуем себя хорошо, стараемся сидеть дома и выходим только на работу, в магазин. Все знакомые говорят, что болеют, вообще очень много заболевших», — рассказал Алтынхан Мырзатаев. житель г.Шымкента.

«Сейчас без антисептика на улицу не выйдешь, витамины пьем. Сейчас стали больше за здоровьем следить. Сидим почаще дома, лишний раз стараемся не выходить из дома», — Нургуль Матеева, жительница г.Шымкента.