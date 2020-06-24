Полную очистку территории Арыси от взрывоопасных предметов планируют завершить в течение трех-пяти лет.

Об этом сообщил начальник управления тыла и вооружения Вооруженных сил Казахстана Асылбек Сатвалдинов, передает Tengrinews.kz.

«Сейчас идет основная работа на первой территории, где был эпицентр взрыва. После ее очищения приступят к самой сложной части, это хранилище, где находится развал хранилищ и экранов. Самая сложная работа предстоит там. Но Вооруженные силы не ставят целью быстро закончить работу. Для нас самое главное — поэтапная очистка каждого квадрата этой территории, чтобы не было последствий. О быстром завершении говорить еще рано. Но, наверное, в течение трех-пяти лет мы это дело завершим», — сказал Асылбек Сатвалдинов на брифинге СЦК.

Прошел год, как на военном складе в городе Арысь произошли взрывы боеприпасов. Погибли четыре человека: двое военнослужащих, один местный житель, а также 8-летний ребенок погиб в результате ДТП. Как выяснило Министерство обороны, на складе боеприпасов произошло возгорание.

Всего саперами собрано более двух тысяч тонн фрагментов боеприпасов. Невзрывоопасные фрагменты сортируют на открытой площадке, чтобы не допустить наличия взрывоопасных предметов.

За год из Арыси вывезено около 380 тысяч фрагментов боеприпасов, из них почти 300 тысяч — взрывоопасные. Для перевозки выполнено более пяти тысяч автомобильных рейсов в сопровождении воинских караулов.