Процесс по этому делу проходит в закрытом режиме.
Дело о взрывах в Арыси вернули на доследование, сообщает zakon.kz.
Такое постановление вынес военный суд Шымкентского гарнизона после ходатайства адвокатов подсудимых.
Причиной стали недостатки в материалах следствия, которые выявлены в ходе процесса.
Повторно документы теперь изучат в военной прокуратуре. Об этом сообщили в канцелярии суд, — говорится в сообщении.
Других подробностей пока не раскрывают.
В произошедшей трагедии обвиняют 16 человек. Среди них 15 офицеров и военнослужащих, а также один предприниматель. Процесс по этому делу проходит в закрытом режиме, чтобы не допустить разглашения государственных тайн.