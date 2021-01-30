Процесс по этому делу проходит в закрытом режиме.

Дело о взрывах в Арыси вернули на доследование, сообщает zakon.kz.

Такое постановление вынес военный суд Шымкентского гарнизона после ходатайства адвокатов подсудимых.

Причиной стали недостатки в материалах следствия, которые выявлены в ходе процесса.

Повторно документы теперь изучат в военной прокуратуре. Об этом сообщили в канцелярии суд, — говорится в сообщении.

Других подробностей пока не раскрывают.

В произошедшей трагедии обвиняют 16 человек. Среди них 15 офицеров и военнослужащих, а также один предприниматель. Процесс по этому делу проходит в закрытом режиме, чтобы не допустить разглашения государственных тайн.