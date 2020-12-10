Сегодня, 10 декабря, вынесен приговор экс-акиму Кызылординской области К.Искакову, его заместителям, родственнику и доверенному лицу — по делу о хищении средств, предназначенных для помощи городу Арыси.

10 декабря приговором суда №2 города Кызылорды признаны виновными в вершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК РК, и назначено наказание: экс-акиму Кызылординской области Искакову К. — 7 лет лишения свободы, его заместителям Имандосову М. и Дельмуханову М. — по 6 лет лишения свободы, родственнику бывшего акима области Досмаилову А. — 5 лет лишения свободы, доверенному лицу бывшего акима области Искакову Ж. — 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, передает МИА «Казинформ».

«Они обвиняются в хищении денежных средств фонда «Сыр Мейірімі», сформированных за счет перечисления однодневной заработной платы госслужащих Кызылординской области и предназначенных для проведения ремонтно-восстановительных работ в г.Арысь», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что по данному делу к уголовной ответственности в общей сложности привлечено 10 лиц. Помимо вышеназванных 5 подсудимых в преступную схему были вовлечены 4 предпринимателя и бывший руководитель управления строительства Кызылординской области, в отношении которых уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием. Приговор не вступил в законную силу.