Перечень организаций, где работают БЕСПЛАТНЫЕ дневные стационары для лечения больных ОРВИ и пневмонией и проведения медицинских процедур по назначенным протоколам лечения.

Обслуживание проводится по наличию прикрепления к данным медицинским организациям. Стационары работают с восьми утра до восьми вечера без выходных.

ДНЕВНЫЕ СТАЦИОНАРЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛИКЛИНИКАХ

1. ШГП №1 (улица Жандосова, 92а) — 20 койко-мест;

2. ШГП №2 (проспект Абая, 24; проспект Абай, 35) — 27;

3. ШГП №3 («Таскен») (мкр. «Нурсат», 190) — 35;

4. ШГП №4 (улица Володарсого, 11) — 20;

5. ШГП №5 («Каражол») (улица Сайрамская, 192б) — 12;

6. ШГП №6 (мкр. «Cамал-3», улица Аль-Фараби, 230) — 20;

7. ШГП №7 (мкр. «Онтустик», 8/1) — 8;

8. ШГП №7 («Қазыгурт», улица Керуент, б/н) — 4;

9. ШГП №7 («Бадам») (улица Парыз, б/н) — 2;

10. ШГП №7 («Карабастау») (улица Ж. Камбарулы, б/н) — 2;

11. ШГП №8 — 10;

12. ШГП №9 («Коммунизм») (улица Жиделибайсын, б/н) — 20;

13. ШГП №9 («Жнңаталап») (улица Айдаркулова, б/н) — 16;

14. ШГП №9 («Турлан») (улица Школьная, б/н) — 8;

15. ШГП №10 (мкр. Қайтпас-1, улица Амангельды, 53/1) — 30;

16. ШГП №11 («Казыгурт») (улица Курылыс, 2б) — 6;

17. ШГП №11 («Сауле») (улица Жабаева, б/н) — 4;

18. ШГП №11 («Акжар») (улица Акжар, б/н) — 3;

19. ШГП №11 («Актас») (улица Актас, б/н) — 2;

20. ШГП №12 («Исфиджаб») (ж/м «Сайрам») — 5;

21. ШГП №12 («Каратобе») (ж/м «Каратобе», улица №3, д. 93) — 21;

22. ШГП №12 («Отемис») (ж/м «Отемис», улица Жынгылды, №3, д. 26) — 2;

23. ШГП №12 («Шапырашты») (ж/м «Шапырашты», улица Кундызды, №3, д. 16) — 2;

24. ШГП №12 (ж/м «Сайрам», улица Ю. Нишанбаева, участок 715) — 10;

25. ШГП №13 (проспект Республики, 10а) — 15;

26. ШГП №2 (улица Жибек жолы, 50) — 10.

ДНЕВНЫЕ СТАЦИОНАРЫ В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ

1. Лечебный центр №14 (улица Аймаутова, 122) — 15 мест;

2. «Р. Куандык» (улица Диваева, 47) — 20;

3. «Невро Мед» (мкр. «Нурса», 33/1) — 10;

4. «Центр «Медикус» (улица Аймаутова, 120 и улица Диваева, 129) — 80;

5. «Эскулап Вита» (улица Сайрамская, 198б) — 10;

6. «Верум кз» (улица Сырым батыра, 2/18) — 10;

7. «Рай Мед» (ж/м «Тассай», улица Аль-Фарби, 1а) — 15;

8. Центр Д. Орынбаева (улица Алдиярова, 60г) — 18;

9. «Сымбат Нур» (улица Иляева, 105 и улица Сырым батыра, 118а) — 10;

10. СВА «Интертич» (улица Казыбек би, 24) — 8 (выходной — воскресенье);

11. «Меди-Ар» (мкр. «Восток», 67) — 5 (выходной — воскресенье);

12. «Шымкент Медикал Сервис» (улица Ерманова, 11) — 9;

13. «Темир Сервис» (улица Аргынбекова, 2) — 6;

14. ЦСЗ «Аружан (мкр. «Нурсат», 68 и Темирлановское шосее, 1б, 2-ой корпус) — 3;

15. «Сункар Атырау» («Казахстан», 1а) — 5 (выходной — воскресенье);

16. «Алинур и К» (улица Назарбекова, 38/12 и мкр. «Нурсат», 105/1) — 7;

17. ПК Чапаевка (улица М. Озтюрка, 35г) — 10 (выходной — воскресенье);

18. «Медикер ЮК» (улица Бейбитшилик, 2б) — 5;

19. «Дау Мед» (проспект Абая, 4/6) — 5 (выходной — воскресенье);

20. «Атамекен» (мкр. «Нуртас», улица Кулагер, 194) — 15;

21. «Альфа Мед» (проспект Тауке хана, 146) — 3;

22. «Омарали» (мкр. «Нурсат», проспект Nazarbaev, 72) — 8;

23. «Ай Нуры» (улица Б. Момышулы, 21а) — 20 (выходной — воскресенье);

24. МФК «Хаят» (ж/м «Сайрам», улица Аль-Фараби, 13/2) — 2;

25. «Мод и Компания» (улица Аргынбекова, 246) — 15 (выходной — воскресенье).

Напомним, что в Шымкенте по поручению акима города Мурата Айтенова открыты дневные стационары для лечения больных ОРВИ и пневмонией и проведения медицинских процедур по назначенным протоколам лечения. Они работают в 26 городских поликлиниках и 25 частных медицинских центрах.

В стационарах принимают с восьми утра до восьми вечера. Здесь прикрепленные к медицинскому учреждению пациенты могут бесплатно получать капельницы и уколы, назначенные врачами.